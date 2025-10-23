Oglas

PUCNJAVA U SREDIŠĆU

Lučić doveden na ispitivanje u tužiteljstvo - za novinare je imao samo jednu riječ

N1 Info
23. lis. 2025. 20:20
Leon Lučić
Igor Kralj/PIXSELL

Bivši policajac i glumac završio je u pritvoru nakon dramatičnog sukoba i ranjavanja u Novom Zagrebu.

Fizički sukob, a potom i pucnjava u novozagrebačkom Središću, u čemu su sudjelovali bivši policajac i glumac Leon Lučić te zaštitar iz Bosne i Hercegovine i tjelohranitelj nogometaša Denis Mustafčić, od srijede prijepodne glavna su tema i u tom kvartu i u cijelom gradu.

Paralelno s time zagrebački kriminalisti provode intenzivno istraživanje i skupljaju sve materijalne dokaze kojima bi do kraja raspetljali slučaj.

Sudeći prema svemu, piše Jutarnji, Lučić će kazneno odgovarati za pokušaj ubojstva, a slijedi mu i prijava zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja. S obzirom na to da je, prema prvim informacijama s mjesta događaja u Murtićevoj ulici nadomak Muzeja suvremene umjetnosti, Lučić imao i "pomagača" prijatelja, koji je uhićen šest sati nakon njega, policijska prijava obuhvatit će njih obojicu.

Nakon što je prenoćio u policijskom pritvoru, Lučić je predan pritvorskom nadzorniku te ga, kao i njegova prijatelja, čeka ispitivanje u velikogoričkom tužiteljstvu gdje je doveden večeras. Po izlasku iz kombija Lučić je bio dobro raspoložen i ispalio: "Hop!"

Okupljene novinare je pozdravio i ruke vezane lisicama digao u zrak.

A s obzirom na to da je riječ o teškom kaznenom djelu protiv života i tijela kojim je nanio teške ozljede žrtvi, kao i da je riječ o recidivistu, za Lučića će biti predloženo određivanje istražnog zatvora.

Leon Lučić
Igor Kralj/PIXSELL

Svjedoci su u srijedu opisali da je "fizionomijom velik tip došao do kafića u Središću i povišenim tonom tražio Leona".

Radilo se o lokalu u kojem je pola sata prije doista kratko sjedio Leon Lučić i pio kavu, no ubrzo je otišao da bi nedugo zatim svjedoci vidjeli Lučića kako puca u muškarca, koji ga je, očito, prethodno tražio, dok je istrčavao iz svog Porschea.

Potom je uslijedio udarac nogom, a nakon ispaljivanja hica Lučić je pobjegao u stubište zgrade i potom se, prema neslužbenim informacijama, sakrio u prtljažniku prijateljeva automobila koji se nalazio u garaži misleći valjda da će ipak uspjeti pobjeći.

No, sve to mu je bilo uzalud s obzirom na to da je sat i pol nakon krvavog incidenta Lučić uhićen. Ranjeni čovjek, ležeći podbočen nasred ceste, rekao je svjedocima koji su mu pritekli u pomoć da mu pomoć ne treba, ali je ipak vozilom Hitne s teškim ozljedama noge prevezen u bolnicu na sanaciju ozljeda.

Policija je nakon uhićenja ishodila više naloga za pretres nekretnina i automobila obojice uhićenih, a ujedno su pregledali i snimke videonadzora na obližnjim zgradama na kojima se vidi i treća osoba.

Je li upravo ta osoba pomagač u kaznenom djelu za koje je navodni motiv neka vrsta ljubomore i zavisti između Lučića i žrtve, još nije poznato, piše Jutarnji. Kao što nije poznato ni jesu li istražitelji u pretragama našli još oružja i drugih nedozvoljenih predmeta, kao i odakle Lučiću pištolj kojim je ranio bivšeg prijatelja.

