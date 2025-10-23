Lučić doveden na ispitivanje u tužiteljstvo - za novinare je imao samo jednu riječ

No, sve to mu je bilo uzalud s obzirom na to da je sat i pol nakon krvavog incidenta Lučić uhićen. Ranjeni čovjek, ležeći podbočen nasred ceste, rekao je svjedocima koji su mu pritekli u pomoć da mu pomoć ne treba, ali je ipak vozilom Hitne s teškim ozljedama noge prevezen u bolnicu na sanaciju ozljeda.