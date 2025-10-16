Objavio EPPO
Miljenko Pivac osuđen na 1,5 milijuna eura kazne i rad za opće dobro
Bivši predsjednik nadzornog odbora mesne industrije Vajda Miljenko Pivac osuđen je u četvrtak, nakon priznanja subvencijske prijevare i nagodbe s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO), na kaznu od 1,5 milijuna eura i 11 mjeseci zatvora koji će mu se zamijeniti radom za opće dobro.
Na rad za opće dobro osuđeni su i bivši predsjednik nadzornog odbora Igor Miljak te bivši predsjednik uprave Vajde Vilim Simon koji uz to moraju platiti i novčanu kaznu od 150.000 eura svaki.
Mesna industrija Vajda koja je nakon otkrivanja prijevare već uplatila 3,2 milijuna eura protupravno stečene imovinske koristi kažnjena je s milijun i pol eura.
Na nagodbe s EPPO-om pristalo je i troje ostalih optuženika, a njihove kazne trebale bi biti poznate u petak.
EPPO je ranije izvijestio da su od ožujka 2018. do lipnja 2023., bivši i tada aktualni predsjednik uprave Vajde, zajedno s predsjednikom i članom nadzornog odbora, podnijeli više zahtjeva za financiranjem u ukupnom iznosu od preko devet milijuna eura, u sklopu hrvatskog Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014 – 2020.
Iako su znali da njihova tvrtka ne ispunjava potrebne uvjete, okrivljenici su podnijeli krivotvorene prijave za gospodarstva svojih kooperanata. Vajda je tako primila više od 5,4 milijuna eura EU subvencija, od čega je 4,7 milijuna eura dobiveno prijevarom.
Kada je utvrdila nepravilnosti, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uskratila je plaćanje 3,6 milijuna eura za 2022. godinu te je izdala nalog za vraćanje dijela nezakonito primljenih sredstava, što je rezultiralo vraćanjem približno 1,5 milijuna eura.
EPPO ističe da je presuda rezultat nagodbe o priznanju nedjela, budući da su okrivljenici priznali krivnju za sve svoje optužbe.
Optužnicu protiv čelnika Vajda koja djeluje u sklopu grupacije Pivac zbog milijunske subvencijske prijevare u svinjogojstvu EPPO je podnio u lipnju.
Sklapanjem nagodbi, kako ističu u tužiteljstvu, doprinosi se efikasnosti kaznenog postupka i ne opterećuje se sud u postupku koji bi zahtjevao višegodišnje suđenje. Sva nepripadno stečena kosti pritom je vraćena u proračun, a još više od toga je uplaćeno temeljem izrečenih novčanih kazni.
