Poslije pucnjave u Zadru uhićena dvojica: Pronađeni pištolji i droga

PU zadarska

Policija je uhitila dvojicu muškaraca nakon pucnjave u Zadru u kojoj je 45-godišnjak teško ozlijeđen, a kod njih je pronašla i oduzela pištolje, streljivo te drogu, izvijestila je u nedjelju zadarska policija.

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Za pokušaj ubojstva osumnjičen je 57-godišnjak koji je, prema rezultatima policijske istrage, u petak navečer ispred ugostiteljskog objekta u Zadru nakon verbalnog sukoba ispalio najmanje dva hica prema 45-godišnjaku.

Policija sumnja da je 57-godišnjak pucao s namjerom da ga usmrti, pri čemu je 45-godišnjaka pogodio dva puta u donji dio tijela. Ozlijeđeni muškarac idućeg je dana prevezen u Opću bolnicu Zadar, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede, navodi zadarska policija.

S osumnjičenim 57-godišnjakom bio je 38-godišnjak. Obojica su uhićena iste večeri, a policija je potom pretražila njihove domove i vozila.

Kod 57-godišnjaka pronađeni su pištolj, oko 18 grama marihuane i dvije drobilice, kod 38-godišnjaka pištolj, 89 komada streljiva, oko šest grama kokaina, oko 282 grama marihuane i digitalna vaga.

Protiv 57-godišnjaka policija je podnijela kaznenu prijavu zbog pokušaja ubojstva, a protiv 38-godišnjaka zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama i obojicu predala pritvorskom nadzorniku.

Policija nastavlja istragu vezanu uz drogu i oružje, a protiv obojice će biti pokrenut i prekršajni postupak zbog kršenja Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.