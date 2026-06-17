Namamili osobu s posebnim potrebama i nanijeli joj teške ozljede. Podignuta optužnica

Četvorica maloljetnika, rođeni 2008. i 2009. godine i tri mlađa punoljetnika, 2005. i 2006. godište, optuženi su da su 21. srpnja prošle godine, u večernjim satima namamili 32-godišnjaka putem društvene mreže na igralište osnovne škole na Zametu. Potom su ga, iskorištavajući njegovu zdravstvenu situaciju, fizički napali, zbog čega je napadnuti zadobio višestruke frakture lubanje i kostiju lica.