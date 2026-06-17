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Rijeka

Namamili osobu s posebnim potrebama i nanijeli joj teške ozljede. Podignuta optužnica

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Hina
|
17. lip. 2026. 10:49
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puz
PU zagrebačka

Riječko Općinsko državno odvjetništvo podignulo je optužnice protiv četvorice maloljetnika i trojice mlađih punoljetnika zbog nanošenja teških ozljeda muškarcu s posebnim potrebama, nakon što su ga prošlog ljeta namamili na igralište škole u Rijeci.

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Četvorica maloljetnika, rođeni 2008. i 2009. godine i tri mlađa punoljetnika, 2005. i 2006. godište, optuženi su da su 21. srpnja prošle godine, u večernjim satima namamili 32-godišnjaka putem društvene mreže na igralište osnovne škole na Zametu. Potom su ga, iskorištavajući njegovu zdravstvenu situaciju, fizički napali, zbog čega je napadnuti zadobio višestruke frakture lubanje i kostiju lica.

U optužnici se Općinskom sudu u Rijeci predlaže da se za svu sedmoricu produlje mjere opreza zabrane približavanja i zabrane uspostavljanja ili održavanja veze sa žrtvom, te zabrane uhođenja ili uznemiravanja žrtve.

Za maloljetnike se predlaže i privremena mjera stavljanja pod nadzor nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad, radi pružanja pomoći i zaštite.

Teme
društvene mreže fizički napad maloljetnici mjere opreza teške ozljede

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