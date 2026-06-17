Rijeka
Namamili osobu s posebnim potrebama i nanijeli joj teške ozljede. Podignuta optužnica
Riječko Općinsko državno odvjetništvo podignulo je optužnice protiv četvorice maloljetnika i trojice mlađih punoljetnika zbog nanošenja teških ozljeda muškarcu s posebnim potrebama, nakon što su ga prošlog ljeta namamili na igralište škole u Rijeci.
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Četvorica maloljetnika, rođeni 2008. i 2009. godine i tri mlađa punoljetnika, 2005. i 2006. godište, optuženi su da su 21. srpnja prošle godine, u večernjim satima namamili 32-godišnjaka putem društvene mreže na igralište osnovne škole na Zametu. Potom su ga, iskorištavajući njegovu zdravstvenu situaciju, fizički napali, zbog čega je napadnuti zadobio višestruke frakture lubanje i kostiju lica.
U optužnici se Općinskom sudu u Rijeci predlaže da se za svu sedmoricu produlje mjere opreza zabrane približavanja i zabrane uspostavljanja ili održavanja veze sa žrtvom, te zabrane uhođenja ili uznemiravanja žrtve.
Za maloljetnike se predlaže i privremena mjera stavljanja pod nadzor nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad, radi pružanja pomoći i zaštite.
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