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PROMETNA U BRZINAMA

Nesreća kod Sinja: Šest osoba ozlijeđeno, sudarila se tri automobila

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Hina
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10. lis. 2026. 19:27
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Milan Sabic/PIXSELL

U prometnoj nesreći, u kojoj su u subotu u Brnazama kod Sinja sudjelovala tri osobna vozila, prema prvim informacijama ozlijeđeno je šest osoba, izvijestila je policija.

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U splitskom KBC-u su rekli da se ozlijeđeni još uvijek dovoze u bolnicu te se trenutačno ne zna težina ozljeda pacijenata.

Policija je izvijestila da se oko 18,10 sati u Brnazama, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala tri osobna vozila te se ozlijeđene osobe prevoze u bolnicu u Splitu.

Na državnoj cesti D1 od Brnaza do Kukuzovca promet se odvija naizmjenično jednim trakom pa se poziva vozače da smanje brzinu i povećaju oprez.

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