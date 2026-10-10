PROMETNA U BRZINAMA
Nesreća kod Sinja: Šest osoba ozlijeđeno, sudarila se tri automobila
U prometnoj nesreći, u kojoj su u subotu u Brnazama kod Sinja sudjelovala tri osobna vozila, prema prvim informacijama ozlijeđeno je šest osoba, izvijestila je policija.
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U splitskom KBC-u su rekli da se ozlijeđeni još uvijek dovoze u bolnicu te se trenutačno ne zna težina ozljeda pacijenata.
Policija je izvijestila da se oko 18,10 sati u Brnazama, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala tri osobna vozila te se ozlijeđene osobe prevoze u bolnicu u Splitu.
Na državnoj cesti D1 od Brnaza do Kukuzovca promet se odvija naizmjenično jednim trakom pa se poziva vozače da smanje brzinu i povećaju oprez.
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