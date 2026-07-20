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Traži ih i HGSS

Velika potraga na području Rugvice: Trojica muškaraca jučer ušla u Savu

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N1info
|
20. srp. 2026. 16:48
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01.05.2022,Zagreb - Potraga za nestalom Marijanom Cvrljak nastavlja se i peti dan. Danas je policija u suradnji sa HGSS-om potragu ogranicila oko Mosta mladosti i starih teglenica u obalu Save gdje su ronioci pretrazivali dno. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL
Ilustracija: Jurica Galoic/PIXSELL

Na rijeci Savi u tijeku je potraga za trojicom stranih državljana koji su, prema dostupnim informacijama, u nedjelju poslijepodne ušli u rijeku na području Općine Rugvica.

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Dobrovoljno vatrogasno društvo Rugvica objavilo je da zajedno s nadležnim službama sudjeluje u potrazi na rijeci Savi za trojicom muškaraca, stranih državljana.

Prema dostupnim informacijama, muškarci su u nedjelju oko 16 sati ušli u Savu na području Okunšćaka u Općini Rugvica. Iz DVD-a Rugvica putem svojih su stranica pozvali građane da, ako imaju bilo kakve korisne informacije, pomognu u potrazi.

"Molimo sve građane koji su ih vidjeli ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u potrazi da nam se jave na broj ili obavijeste policiju na 192, Centar 112. Svaka informacija može biti od velike pomoći", poručili su iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Kako doznaje 24sata, iz Hrvatske gorske službe spašavanja potvrdili su da sudjeluju u potrazi.

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nestali rugvica potraga potraga rugvica rugvica

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