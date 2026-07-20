Traži ih i HGSS
Velika potraga na području Rugvice: Trojica muškaraca jučer ušla u Savu
Na rijeci Savi u tijeku je potraga za trojicom stranih državljana koji su, prema dostupnim informacijama, u nedjelju poslijepodne ušli u rijeku na području Općine Rugvica.
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Dobrovoljno vatrogasno društvo Rugvica objavilo je da zajedno s nadležnim službama sudjeluje u potrazi na rijeci Savi za trojicom muškaraca, stranih državljana.
Prema dostupnim informacijama, muškarci su u nedjelju oko 16 sati ušli u Savu na području Okunšćaka u Općini Rugvica. Iz DVD-a Rugvica putem svojih su stranica pozvali građane da, ako imaju bilo kakve korisne informacije, pomognu u potrazi.
"Molimo sve građane koji su ih vidjeli ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u potrazi da nam se jave na broj ili obavijeste policiju na 192, Centar 112. Svaka informacija može biti od velike pomoći", poručili su iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva.
Kako doznaje 24sata, iz Hrvatske gorske službe spašavanja potvrdili su da sudjeluju u potrazi.
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