hitne službe na terenu
Nestalo dijete u Dravi, potraga u tijeku
N1 Info
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17. lip. 2026. 23:18
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U srijedu navečer na rijeci Dravi nestalo je dijete, objavila je policija.
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PU koprivničko-križevačka zaprimila je u 20:39 dojavu o nestanku djeteta na Dravi, u mjestu Selnica Podravska, u općini Legrad.
Na teren su odmah upućeni policijski službenici koji provode opsežne mjere traganja, a na terenu su i vatrogasci te pripadnici HGSS-a.
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