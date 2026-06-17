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hitne službe na terenu

Nestalo dijete u Dravi, potraga u tijeku

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17. lip. 2026. 23:18
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15.07.2024., Varazdin- Potraga za vozilom koje je sletjelo u rijeku Dravu. Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Ilustracija: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U srijedu navečer na rijeci Dravi nestalo je dijete, objavila je policija.

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PU koprivničko-križevačka zaprimila je u 20:39 dojavu o nestanku djeteta na Dravi, u mjestu Selnica Podravska, u općini Legrad.

Na teren su odmah upućeni policijski službenici koji provode opsežne mjere traganja, a na terenu su i vatrogasci te pripadnici HGSS-a.

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Teme
drava potraga rijeka drava

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