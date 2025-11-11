Oglas

osumnjičeno više osoba

Nova akcija USKOK-a: U tijeku uhićenja u Slavoniji i Zagrebu

author
Hina
|
11. stu. 2025. 12:42
30.04.2025., USKOK, Vlaska 116, Zagreb - Dovodjenje uhicenog u aferi Hipodrom na ispitivanje u USKOK. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL/Ilustracija

U Zagrebu i Slavoniji u tijeku su uhićenja i tzv. hitne dokazne radnje, poput pretresa, protiv skupine osumnjičene zbog preprodaje droge, izvijestio je Uskok u utorak.

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu Uskoka, provodi Policijska uprava osječko-baranjska.

Navedene radnje provode se na području Zagreba, Osijeka, Županje i Belišća u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga, navode u priopćenju.

U Uskoku kažu da će nakon ispitivanje osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u slučaju, odnosno hoće li protiv osumnjičenih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor, o čemu će, kako navode, pravodobno obavijestiti javnost.

Prema neslužbenim informacijama uhićeno je pet osoba osumnjičenih za preprodaju kokaina.

Slavonija USKOK Zagreb policija

