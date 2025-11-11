osumnjičeno više osoba
Nova akcija USKOK-a: U tijeku uhićenja u Slavoniji i Zagrebu
U Zagrebu i Slavoniji u tijeku su uhićenja i tzv. hitne dokazne radnje, poput pretresa, protiv skupine osumnjičene zbog preprodaje droge, izvijestio je Uskok u utorak.
Oglas
Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu Uskoka, provodi Policijska uprava osječko-baranjska.
Navedene radnje provode se na području Zagreba, Osijeka, Županje i Belišća u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga, navode u priopćenju.
U Uskoku kažu da će nakon ispitivanje osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u slučaju, odnosno hoće li protiv osumnjičenih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor, o čemu će, kako navode, pravodobno obavijestiti javnost.
Prema neslužbenim informacijama uhićeno je pet osoba osumnjičenih za preprodaju kokaina.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas