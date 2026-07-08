Droga je povod sukoba?
Novi detalji: Napadaču iz Čakovca u stanu pronašli kilogram marihuane
U stanu Danijela Trninića (42), osumnjičenog da je u subotu na parkiralištu u Čakovcu ustrijelio i teško ranio dvojicu muškaraca, policija je pronašla kilogram visokokvalitetne marihuane, a dvojica ranjenih i dalje su u bolnici.
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Prema neslužbenim informacijama Indexa, pronalazak droge podudara se s ranijim navodima da je upravo droga mogla biti povod sukobu koji se dogodio ispred ugostiteljskog objekta u Čakovcu.
Trninić je uhićen nakon višednevne potrage. Od subote je bio u bijegu, a sumnjalo se i da je napustio Hrvatsku te otišao u Bosnu i Hercegovinu.
Kako doznaje Index, boravio je u Sloveniji, gdje ga je policija kontaktirala preko osoba iz kriminalnog miljea, nakon čega je pristao na predaju. Akciju je koordinirao jedan od najiskusnijih inspektora Policijske uprave međimurske.
Policija ga sumnjiči za pokušaj ubojstva
Prema priopćenju Policijske uprave međimurske, Trninića se sumnjiči za kaznena djela pokušaja ubojstva te dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.
Trninić, koji je rođen u Sisku i ima prijavljeno prebivalište na području Varaždinske županije, od ranije je poznat policiji u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Prije šest godina uhićen je u BiH u akciji Unikat, zajedno s još dvije osobe. Tada je u napuštenoj tvorničkoj hali uzgajao i prodavao marihuanu, a policija je pronašla i ilegalno oružje.
Zbog tih kaznenih djela osuđen je na pet i pol godina zatvora. Neslužbeno se doznaje da je dio kazne, odnosno trećinu, odslužio u BiH, nakon čega je kao hrvatski državljanin zatražio premještaj u Hrvatsku. Ostatak kazne proveo je u zatvoru u Lepoglavi.
Nakon izlaska iz zatvora ponovno je nastavio s kriminalnim aktivnostima, a varaždinska policija poznaje ga i zbog kaznenih djela gospodarskih prijevara.
Dvojica muškaraca koje je, prema sumnjama policije, Trninić ranio, nalaze se u Županijskoj bolnici Čakovec. Njihovo stanje je stabilno i izvan su životne opasnosti. Policija je s njima već obavila prve razgovore, dok će službeno ispitivanje biti provedeno kada im se zdravstveno stanje poboljša.
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