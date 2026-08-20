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POLICIJA IMA UPOZORENJE

Opasno skakanje u more kod Pule: Talijanka ozlijedila leđa, Nijemac teško ozlijeđen

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Hina
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20. kol. 2026. 11:32
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Ilustracija: Sasa Miljevic/PIXSELL

Pulska policija u srijedu je na području Kamenjaka kod Pule zabilježila dva slučaja u kojima su strani državljani ozlijeđeni prilikom skakanja u more, izvijestila je policija u četvrtak.

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Zasad neutvrđene ozljede zadobila je 24-godišnja talijanska državljanka koja je prilikom skoka sa stijene u srijedu oko 13.30 sati krivo doskočila i ozlijedila leđa.

Nešto kasnije, oko 14.45 sati teške tjelesne ozljede zadobio je 22-godišnji njemački državljanin koji je također krivo doskočio u more. Unesrećenima je pomoć pružena u pulskoj bolnici, gdje su zadržani na liječenju. 

Kako bi se izbjegli ovakvi tragični događaji, Policijska uprava istarska upozorava građane i turiste da budu oprezni prilikom skakanja u more, odnosno da ne skaču u more s većih visina niti tamo gdje ne znaju točnu dubinu mora.

Isto tako, ne preporučuje se skakanje sa stijena i drugih mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je skakanje na tim mjestima zabranjeno, kažu u policiji.

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