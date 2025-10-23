Oglas

Oprezno vozite: Nesreća na A1, vozilo u kvaru na A6, na A4 prema Zagrebu kilometarska kolona

N1 Info
23. lis. 2025. 07:22
Jutros se na autocesti A1 nakon naplatne postaje Demerje u smjeru Zagreba dogodila prometna nesreća te se vozi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h, javlja HAK i moli vozače da budu oprezni

HAK dalje javlja da je na autocesti A6 između čvora Orehovica i čvora Čavle u smjeru Zagreba vozilo u kvaru te se također vozi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h

Kolone su i zastoji na:

Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice u Gorskom kotaru.

Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama.

Zbog radova zatvoreni su:

    • na autocesti A3 Bregana-Lipovac izlazni krak čvora Sveta Nedelja u smjeru Lipovca
    • na autocesti A6 Rijeka-Zagreb ulazni krak čvora Vrbovsko u smjeru Rijeke.
Teme
hak stanje na cestama

