policija otkrila
Detalji otmice kraj Arene: Namamili ga lažnim porukama o pomoći oko duga, teško ga pretukli i ugurali u prtljažnik
Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad četiri muškarca starosti 19, 28, 29 i 43 godine zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protupravne naplate u pokušaju, protupravnog oduzimanja slobode te oštećenja tuđe stvari na štetu 43-godišnjaka. Ujedno, provedeno je i kriminalističko istraživanje nad 19-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede na štetu 43-godišnjaka.
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Sumnja se da je osumnjičeni 29-godišnjak u namjeri da vrati novčani dug od oštećenog, a koji mu je blokirao pozive s njegovog mobitela, iskoristio mobitel zajedničkog poznanika te se lažno predstavio i s tog broja poslao više poruka oštećenom da se nađu i da će mu pomoći oko tog novčanog duga.
Nakon što je oštećeni povjerovao u tu lažnu priču, pristao se naći s osumnjičenim, krivo vjerujući da se nalazi s poznanikom koji će mu pomoći.
Naime, u četvrtak, 4. lipnja oko 16.25 sati oštećeni se dovezao taxi vozilom do dogovorene lokacije u Novom Zagrebu gdje su ga po dolasku uočila četvorica osumnjičenih, a koji su po prethodnom zajedničkom dogovoru do mjesta događaja došli osobnim automobilom marke zagrebačkih registarskih oznaka, stoji u priopćenju Policijske uprave zagrebačke.
Čim su uočili da oštećeni dolazi u taxi vozilu, osobnim automobilom kojim su se dovezli, a kojim je upravljao osumnjičeni 29-godišnjak prepriječili su put taxi vozilu. Tada su, sumnja se, ostala trojica osumnjičenika uporabom tjelesne snage, a protivno volji oštećenog, nasilno ga ugurali u prtljažni prostor svog osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka te se odvezli do obližnje trgovine. U trenutku kada su zaustavili vozilo na parkiralištu trgovine, oštećeni je uspio izaći iz prtljažnog prostora ali su ga osumnjičeni ubrzo sustigli i ponovno nasilno ugurali natrag u prtljažni prostor dok mu je 29-godišnjak uzeo mobitel i razbio ga bacivši ga na tlo.
Potom su se, sumnja se, navedenim osobnim automobilom odvezli u blizinu stana osumnjičenog 29-godišnjaka na području Novog Zagreba te je po dolasku na mjesto događaja, oštećeni ponovno uspio nekako izići iz vozila, međutim ponovno su ga sustigli te su ga tjelesno napali udarajući ga rukama i nogama po tijelu, pri čemu ga je 19-godišnjak udarao po glavi i ozlijedio ga.
Muškarca za kojeg se sumnja da je teško ozlijedio oštećenog, zagrebačka policija je prethodnih godina nekoliko puta kazneno prijavljivala zbog kaznenih djela imovinskog karaktera.
Na tu su lokaciju pristigli policijski službenici te su u pokušaju bijega osumnjičeni muškarci sustignuti i spriječeni. Potom su uhićeni i privedeni u službene prostorije na kriminalističko istraživanje dok je ozlijeđeni prevezen u Klinički bolnički centar Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu.
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