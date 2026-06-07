Detalji otmice kraj Arene: Namamili ga lažnim porukama o pomoći oko duga, teško ga pretukli i ugurali u prtljažnik

Čim su uočili da oštećeni dolazi u taxi vozilu, osobnim automobilom kojim su se dovezli, a kojim je upravljao osumnjičeni 29-godišnjak prepriječili su put taxi vozilu. Tada su, sumnja se, ostala trojica osumnjičenika uporabom tjelesne snage, a protivno volji oštećenog, nasilno ga ugurali u prtljažni prostor svog osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka te se odvezli do obližnje trgovine. U trenutku kada su zaustavili vozilo na parkiralištu trgovine, oštećeni je uspio izaći iz prtljažnog prostora ali su ga osumnjičeni ubrzo sustigli i ponovno nasilno ugurali natrag u prtljažni prostor dok mu je 29-godišnjak uzeo mobitel i razbio ga bacivši ga na tlo.