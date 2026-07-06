Osuđen unuk Antuna Vrdoljaka: "Napravio sam to iz straha i pijanstva"

''Žao mi je zbog svega što se dogodilo. Najviše je do toga došlo zbog straha, ali i alkohola. Ja sam tada mislio da je život mojeg prijatelja ugrožen jer su ti dečki bili viši i jači. Mi se ne ponašamo nikada tako agresivno'', rekao je Vrdoljak u svojoj obrani nakon što je tužiteljstvo prekvalificiralo optužnicu.