priznao krivnju
Osuđen unuk Antuna Vrdoljaka: "Napravio sam to iz straha i pijanstva"
Matija Vrdoljak (28), unuk hrvatskog redatelja Antuna Vrdoljaka, nepravomoćno je u ponedjeljak na Županijskom sudu u Zagrebu osuđen na 11 mjeseci rada za opće dobro te 4000 eura sporedne novčane kazne zbog napada nožem na mladića u Draškovićevoj ulici u prosincu 2023. godine.
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Uz to, Matiji Vrdoljaku je dosuđeno i 4500 eura sudskih troškova.
Kako se doznaje na sudu, Vrdoljak je priznao krivnju nakon što je Županijsko državno odvjetništvo tužiteljstvo izmijenilo optužnicu tako da je optuženika teretilo za pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede umjesto pokušaja ubojstva kako je ranije tvrdilo.
''Žao mi je zbog svega što se dogodilo. Najviše je do toga došlo zbog straha, ali i alkohola. Ja sam tada mislio da je život mojeg prijatelja ugrožen jer su ti dečki bili viši i jači. Mi se ne ponašamo nikada tako agresivno'', rekao je Vrdoljak u svojoj obrani nakon što je tužiteljstvo prekvalificiralo optužnicu.
Policija i tužiteljstvo su ranije izvijestili da je 9. prosinca 2023. godine, u ranim jutarnjim satima u Draškovićevoj ulici, došlo do verbalnog i fizičkog sukoba više osoba, u koji se umiješao tada 21-godišnjak koji je pokušao razdvojiti sukobljene.
U jednom trenutku, njemu je s leđa prišao Vrdoljak i zadao mu više uboda nožem. Policija i tužiteljstvo su priopćili kako se napadnuti mladić nije mogao braniti budući da je Vrdoljak na njega nasrnuo s leđa.
Vrdoljak je uhićen temeljem dojave građana te je poricao počinjenje kaznenog djela, a u istražnom zatvoru je proveo oko tri mjeseca.
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