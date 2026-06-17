Pula
Pao s glisera u more i preminuo, istraga u tijeku
Još uvijek se utvrđuju okolnosti smrti 73-godišnjaka koji je u utorak na području sportske lučice Delfin u Puli pao s glisera i preminuo, izijestila je u srijedu istarska policija.
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Policija je u utorak nešto iza 12 sati primila dojavu o preminulom muškarcu na području sportske lučice Delfin, a očevidom je, u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom, utvrđeno da je 73-godišnjak prilikom ulaska na brodicu pulskih registarskih oznaka pao u more i preminuo.
Dosad provedenim radnjama nije utvrđeno da bi smrt mogla biti posljedica kaznenog djela, naložena je obdukcija preminulog te je istraga u tijeku, izvijestili su iz Policijske uprave istrske.
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