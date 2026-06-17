Pao s glisera u more i preminuo, istraga u tijeku

Policija je u utorak nešto iza 12 sati primila dojavu o preminulom muškarcu na području sportske lučice Delfin, a očevidom je, u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom, utvrđeno da je 73-godišnjak prilikom ulaska na brodicu pulskih registarskih oznaka pao u more i preminuo.