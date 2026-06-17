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Pula

Pao s glisera u more i preminuo, istraga u tijeku

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Hina
|
17. lip. 2026. 12:29
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pomorska policija, policijski gliser
N1 / Božidar Lončar, Ilustracija

Još uvijek se utvrđuju okolnosti smrti 73-godišnjaka koji je u utorak na području sportske lučice Delfin u Puli pao s glisera i preminuo, izijestila je u srijedu istarska policija.

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Policija je u utorak nešto iza 12 sati primila dojavu o preminulom muškarcu na području sportske lučice Delfin, a očevidom je, u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom, utvrđeno da je 73-godišnjak prilikom ulaska na brodicu pulskih registarskih oznaka pao u more i preminuo. 

Dosad provedenim radnjama nije utvrđeno da bi smrt mogla biti posljedica kaznenog djela, naložena je obdukcija preminulog te je istraga u tijeku, izvijestili su iz Policijske uprave istrske.

Teme
nesreća obdukcija pad s broda policijska istraga pula smrt u moru

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