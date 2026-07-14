sumnja na korupciju
USKOK u akciji: Uhićen Dario Šimić!
Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u utorak u antikorupcijskoj akciji Uskoka i policije, doznaje se iz neslužbenih izvora, a kao razlog uhićenja navodi se ilegalno ishođenje dozvole za kamp u Tisnom.
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Uskok i policija još se nisu oglasili o uhićenju.
Uz Šimića, koji je ujutro uhićen u Zagrebu, privedena je i bivša voditeljica Odjela za turizam pri Službi za gospodarstvo i imovinskopravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić.
Šimićevi odvjetnici Nikola Mandić i Ivan Stanić rekli su našoj Viktoriji Kristić je njihov branjenik uhićen bez pretrage, te da je "već dvaput bio na saslušanju o istoj temi".
Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom.
Šimićev kamp nalazi se na adresi Put Jazine 330. Riječ je o manjem obiteljskom kampu kapaciteta oko 30 mjesta, smještenom na mirnoj lokaciji blizu ulaza na otok Murter i otprilike 2,5 km od centra Tisnog, prenosi tportal.
Livljanić već ranije uhićena zbog slične optužbe
U srpnju 2025. Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv Livljanić zbog izdavanja nezakonitih rješenja za kampove, kojom su bili obuhvaćeni investitor kampa na Murteru Zoran Pripuz i još trojica poduzetnika.
Uz prvookrivljenu Livljanić i zagrebačkog poduzetnika Pripuza, tom su optužnicom bili obuhvaćeni Dario Filipi, vlasnik još jednog ilegalnog kampa na Murteru, Eduard Maržić, svojedobnog predsjednika Hrvatske udruge kampova koji je i prije 15-ak godina bio osumnjičen za protuzakonito izvlačenje novca te Boris Kulušić, lokalni ugostitelj koji se također bavio kampovima.
Lani uhićen i Šimićev brat
U ožujku prošle godine uhićen je i brat Darija Šimića, Josip Šimić.
Bila je riječ je o velikoj USKOK-ovoj akciji zbog fiktivne trgovine, utaje poreza i drugih koruptivnih nedjela u sastavu zločinačkog udruženja.
Mlađi Šimić tada je sve priznao te je pušten da se brani sa slobode.
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