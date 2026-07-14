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sumnja na korupciju

USKOK u akciji: Uhićen Dario Šimić!

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N1 Info , Hina
|
14. srp. 2026. 08:44
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Dario Simic Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL

Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u utorak u antikorupcijskoj akciji Uskoka i policije, doznaje se iz neslužbenih izvora, a kao razlog uhićenja navodi se ilegalno ishođenje dozvole za kamp u Tisnom.

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Uskok i policija još se nisu oglasili o uhićenju.

Uz Šimića, koji je ujutro uhićen u Zagrebu, privedena je i bivša voditeljica Odjela za turizam pri Službi za gospodarstvo i imovinskopravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić.

Šimićevi odvjetnici Nikola Mandić i Ivan Stanić rekli su našoj Viktoriji Kristić je njihov branjenik uhićen bez pretrage, te da je "već dvaput bio na saslušanju o istoj temi".

Sluzbeni trening GNK Dinamo dan uoci uzvratne utakmice 2. pretkola UEFA Lige prvaka. Dario Simic Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
Goran Stanzl/PIXSELL

Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom.

Šimićev kamp nalazi se na adresi Put Jazine 330. Riječ je o manjem obiteljskom kampu kapaciteta oko 30 mjesta, smještenom na mirnoj lokaciji blizu ulaza na otok Murter i otprilike 2,5 km od centra Tisnog, prenosi tportal.

Livljanić već ranije uhićena zbog slične optužbe

U srpnju 2025. Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv Livljanić zbog izdavanja nezakonitih rješenja za kampove, kojom su bili obuhvaćeni investitor kampa na Murteru Zoran Pripuz i još trojica poduzetnika.

Uz prvookrivljenu Livljanić i zagrebačkog poduzetnika Pripuza, tom su optužnicom bili obuhvaćeni Dario Filipi, vlasnik još jednog ilegalnog kampa na Murteru, Eduard Maržić, svojedobnog predsjednika Hrvatske udruge kampova koji je i prije 15-ak godina bio osumnjičen za protuzakonito izvlačenje novca te Boris Kulušić, lokalni ugostitelj koji se također bavio kampovima.

Lani uhićen i Šimićev brat

U ožujku prošle godine uhićen je i brat Darija Šimića, Josip Šimić.

Bila je riječ je o velikoj USKOK-ovoj akciji zbog fiktivne trgovine, utaje poreza i drugih koruptivnih nedjela u sastavu zločinačkog udruženja.

Mlađi Šimić tada je sve priznao te je pušten da se brani sa slobode.

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dario šimić uskok

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