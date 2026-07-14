USKOK u akciji: Uhićen Dario Šimić!

Uz prvookrivljenu Livljanić i zagrebačkog poduzetnika Pripuza, tom su optužnicom bili obuhvaćeni Dario Filipi, vlasnik još jednog ilegalnog kampa na Murteru, Eduard Maržić, svojedobnog predsjednika Hrvatske udruge kampova koji je i prije 15-ak godina bio osumnjičen za protuzakonito izvlačenje novca te Boris Kulušić, lokalni ugostitelj koji se također bavio kampovima.