zadarsko područje
Nova akcija USKOK-a: Među uhićenima i policajka, objavljeno za što je sumnjiče
Policijska uprava zadarska, po nalogu Uskoka, provodi uhićenja na području Zadarske županije koja se odnose na nekoliko osoba za koja se sumnja da su počinila koruptivna kaznena djela, priopćilo je tužiteljstvo.
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U Uskoku navode da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnosti.
Prema pisanju medija, među uhićenima je i jedna policijska službenica koju se sumnjiči za neovlašteno odavanje podataka iz policijskog sustava.
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