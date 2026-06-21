Policija objavila detalje teške prometne nesreće u Istri: Žena preminula u bolnici

Nesreća se dogodila kada je 46-godišnjak upravljao automobilom, pulske registracijske oznake, iz smjera Loborike prema Marčani te je u zavoju, gdje preglednost ceste nije dovoljna, započeo nepropisno pretjecati teretno vozilo. Time je ugrozio sigurnost prometa, a nije vodio ni računa o tome da traka, kojom je namjeravao pretjecati, nije bila slobodna tako da je udario u automobil, pulske registracijske oznake, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 66-godišnjak.