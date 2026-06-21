Tragedija
Policija objavila detalje teške prometne nesreće u Istri: Žena preminula u bolnici
Nesreća se dogodila kada je vozač automobila nepropisno pretjecao te se frontalno sudario s drugim vozilom.
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Jučer oko 11.40 sati na državnoj cesti D-66, na dionici između Loborike i Marčane, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula, a dvije su ozlijeđene.
Nesreća se dogodila kada je 46-godišnjak upravljao automobilom, pulske registracijske oznake, iz smjera Loborike prema Marčani te je u zavoju, gdje preglednost ceste nije dovoljna, započeo nepropisno pretjecati teretno vozilo. Time je ugrozio sigurnost prometa, a nije vodio ni računa o tome da traka, kojom je namjeravao pretjecati, nije bila slobodna tako da je udario u automobil, pulske registracijske oznake, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 66-godišnjak.
U nesreći su oba vozača i 62-godišnja putnica iz drugog vozila prevezeni u pulsku bolnicu, gdje je ženska osoba preminula. Po nalogu nadležnog državnog odvjetništva, nad njenim tijelom obavit će se obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti.
Dvojica muškaraca u nesreći su teže ozlijeđena. Nakon otpuštanja 46-godišnjeg vozača iz bolnice, policijski službenici će nad njim provesti kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.
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