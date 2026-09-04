Policija tražila muškarca, on se zaključao u kuću. Odjeknuo je pucanj

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Policija je u Slavonskom Brodu pronašla 49-godišnjeg muškarca za kojim je bila raspisana potraga zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela. Nakon što se zatvorio u kuću i odbio izaći, začuo se pucanj, a muškarac je ubrzo izašao ozlijeđen

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Policijski službenici došli su do lokacije na kojoj se muškarac skrivao te ga pokušali nagovoriti da izađe iz kuće. On je to odbio i neko je vrijeme ostao unutra.

Potom se začuo pucanj. Nakon poziva policije muškarac je izašao iz kuće, a policajci i djelatnici Hitne pomoći pružili su mu prvu pomoć.

Oko 10 sati prevezen je u bolnicu, gdje je zadržan na liječenju.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje, a nakon završetka liječenja i provedenih radnji muškarac će, prema nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu, biti predan u Zatvor u Požegi.

Za sada nisu objavljene informacije o okolnostima pucnja niti o tome kako je muškarac zadobio ozljede.