Drama u Slavonskom Brodu
Policija tražila muškarca, on se zaključao u kuću. Odjeknuo je pucanj
Policija je u Slavonskom Brodu pronašla 49-godišnjeg muškarca za kojim je bila raspisana potraga zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela. Nakon što se zatvorio u kuću i odbio izaći, začuo se pucanj, a muškarac je ubrzo izašao ozlijeđen
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Policijski službenici došli su do lokacije na kojoj se muškarac skrivao te ga pokušali nagovoriti da izađe iz kuće. On je to odbio i neko je vrijeme ostao unutra.
Potom se začuo pucanj. Nakon poziva policije muškarac je izašao iz kuće, a policajci i djelatnici Hitne pomoći pružili su mu prvu pomoć.
Oko 10 sati prevezen je u bolnicu, gdje je zadržan na liječenju.
Policija nastavlja kriminalističko istraživanje, a nakon završetka liječenja i provedenih radnji muškarac će, prema nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu, biti predan u Zatvor u Požegi.
Za sada nisu objavljene informacije o okolnostima pucnja niti o tome kako je muškarac zadobio ozljede.
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