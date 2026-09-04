Oglas

Drama u Slavonskom Brodu

Policija tražila muškarca, on se zaključao u kuću. Odjeknuo je pucanj

author
N1 Info
|
04. ruj. 2026. 13:43
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
19.02.2021., Sibenik - Policijski automobil sibenske intervente policije."nPhoto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Policija je u Slavonskom Brodu pronašla 49-godišnjeg muškarca za kojim je bila raspisana potraga zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela. Nakon što se zatvorio u kuću i odbio izaći, začuo se pucanj, a muškarac je ubrzo izašao ozlijeđen

Oglas

Policijski službenici došli su do lokacije na kojoj se muškarac skrivao te ga pokušali nagovoriti da izađe iz kuće. On je to odbio i neko je vrijeme ostao unutra.

Potom se začuo pucanj. Nakon poziva policije muškarac je izašao iz kuće, a policajci i djelatnici Hitne pomoći pružili su mu prvu pomoć.

Oko 10 sati prevezen je u bolnicu, gdje je zadržan na liječenju.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje, a nakon završetka liječenja i provedenih radnji muškarac će, prema nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu, biti predan u Zatvor u Požegi.

Za sada nisu objavljene informacije o okolnostima pucnja niti o tome kako je muškarac zadobio ozljede.

Teme
policija slavonski brod

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ