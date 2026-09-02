Mihailo Nikolajevič Šabunjin
FOTO / Pogledajte što je pronađeno kod trostrukog ubojice u Crnoj Gori
Službenici Uprave policije u koordinaciji s Višim državnim tužiteljstvom u Podgorici, obavili su očevid u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom, gdje je sinoć smrtno stradao osumnjičeni za trostruko ubojstvo, 30-godišnji državljanin Ruske Federacije Mihailo Nikolajevič Šabunjin", poručili su iz crnogorske policije.
Policija je objavila i slike naoružanja i raznih predmeta pronađenih kod napadača.
"Tijekom očevida pronađena su i izuzeta dva pištolja te više od 230 komada streljiva, za koje se sumnja da ih je osumnjičeni jučer, nakon počinjenja kaznenog djela, otuđio iz streljane u Danilovgradu. Pronađeni su i mobilni telefon, tablete te drugi predmeti", dodaje se.
Crnogorska policija
Crnogorska policija
Crnogorska policija
Crnogorska policija
Crnogorska policija
"Pronađeni predmeti bit će poslani na daljnja vještačenja, dok službenici Uprave policije, u suradnji s Višim državnim tužiteljstvom u Podgorici, nastavljaju aktivnosti radi utvrđivanja svih okolnosti događaja."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare