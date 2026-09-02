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Mihailo Nikolajevič Šabunjin

FOTO / Pogledajte što je pronađeno kod trostrukog ubojice u Crnoj Gori

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N1 Info
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02. ruj. 2026. 08:06
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08:36
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šabunjin naoružanje policija
Crnogorska policija

Službenici Uprave policije u koordinaciji s Višim državnim tužiteljstvom u Podgorici, obavili su očevid u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom, gdje je sinoć smrtno stradao osumnjičeni za trostruko ubojstvo, 30-godišnji državljanin Ruske Federacije Mihailo Nikolajevič Šabunjin", poručili su iz crnogorske policije.

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Policija je objavila i slike naoružanja i raznih predmeta pronađenih kod napadača.

"Tijekom očevida pronađena su i izuzeta dva pištolja te više od 230 komada streljiva, za koje se sumnja da ih je osumnjičeni jučer, nakon počinjenja kaznenog djela, otuđio iz streljane u Danilovgradu. Pronađeni su i mobilni telefon, tablete te drugi predmeti", dodaje se.

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"Pronađeni predmeti bit će poslani na daljnja vještačenja, dok službenici Uprave policije, u suradnji s Višim državnim tužiteljstvom u Podgorici, nastavljaju aktivnosti radi utvrđivanja svih okolnosti događaja."

Teme
istraga kazneno djelo policija streljivo zapljena oružja

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