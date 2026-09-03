"Građane još jednom upozoravamo da, ukoliko pronađu predmet koji nalikuje na eksplozivno sredstvo, ne diraju ga, ne pomiču, ne rastavljaju i ne pokušavaju ga sami ukloniti. Potrebno je udaljiti se od mjesta pronalaska i odmah obavijestiti policiju na broj 192", kažu u policiji i dodaju: