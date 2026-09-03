OSTACI RATOVA
Policija na nekoliko lokacija u Lici pronašla bombe, eksplozive, streljivo...
Tijekom ovog tjedna na području Policijske uprave ličko-senjske evidentirana su tri pronalaska minsko-eksplozivnih sredstava.
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Kako navode iz policije, radi se o ovim lokacijama:
- u Ličkom Osiku, predio Balatin, pronađena je avio bomba
- u Ličkom Cerju, pronađene su 2 ručne bombe, 39 komada raznog streljiva, 400 grama eksploziva i 6 detonatorskih kapisli, koje je policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu izuzeo i pohranio u skladište do uništenja
- u Širokoj Kuli, šumski predio Miloševac, pronađena je ručna kumulativna bomba, koju je s obzirom na oštećenja policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu uz poduzimanje svih sigurnosnih mjera uništio na mjestu pronalaska
Na području Ličko-senjske županije još uvijek ima zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava iz Domovinskog rata, podsjeća policija, pa čak i iz II. svjetskog rata što može biti posebno opasno u slučaju da ih pronađu djeca stoga je svijest o prisutnosti ovoga problema, napominju, izrazito važna.
"Građane još jednom upozoravamo da, ukoliko pronađu predmet koji nalikuje na eksplozivno sredstvo, ne diraju ga, ne pomiču, ne rastavljaju i ne pokušavaju ga sami ukloniti. Potrebno je udaljiti se od mjesta pronalaska i odmah obavijestiti policiju na broj 192", kažu u policiji i dodaju:
"Također, podsjećamo građane da minsko-eksplozivna sredstva i drugo ilegalno oružje nikako ne odlažu u kontejnere za smeće, ne bacaju u prirodu i ne ostavljaju na mjestima gdje ih mogu pronaći druge osobe, jer se time izravno ugrožavaju životi i sigurnost građana."
Građane koji u svojim domovima čuvaju ili skrivaju ilegalno oružje, streljivo ili eksplozivna sredstva pozivaju da ih ne donose sami u policijske postaje, već da pozivom na broj 192 zatraže dolazak policijskih službenika.
"Oni će ih na siguran način preuzeti. Podsjećamo da je dragovoljna predaja ilegalnog oružja moguća bez kaznenih i prekršajnih sankcija, a jedan poziv policiji može spriječiti moguće tragedije", objavila je lička policija.
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