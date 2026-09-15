"Sustav je odavno zakazao"
Otkriven uzrok požara u Zadru. Sestra dječaka: "Godinama smo upozoravali na majku"
Sestra (18) trogodišnjeg dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru u Zadru, izjavila je da je obitelj godinama upozoravala nadležne službe na ponašanje dječakove 37-godišnje majke.
S majkom, kaže, nije u kontaktu više od pola godine te se s ostatkom obitelji borila da skrbništvo nad dječakom dobije otac, piše Zadarski list.
Prvo je zahvalila službama koje se bore za život njezinog brata, kao i ljudima koji su pozvali vatrogasce. Objasnila je da je o zabrinjavajućim situacijama često doznavala od drugih, nakon čega je s obitelji pokušavala potaknuti reakciju nadležnih.
"Dijete uz nju nikada nije bilo sigurno. Od drugih sam slušala da ga vodi po raznim kafićima i drugdje, da nije primjereno zbrinut. S obitelji, majčinim roditeljima i ocem djeteta, borila sam se da se nešto poduzme, ali uzalud. Zvali smo i prijavljivali, no ništa", rekla je. "Jako me pogađalo kada bih čula kamo majka vodi mog brata, nisam to mogla podnijeti. Dok je dijete bilo sa mnom, kod oca ili kod bake i djeda, bilo je dobro i zbrinuto na svaki način", tvrdi.
Prisjetila se i ranijeg događaja kada je majka, prema njezinim riječima, ostavila dječaka, zbog čega se obitelj obratila policiji i socijalnoj službi. "I prije ovoga dogodilo se da je ostavila dijete, navodno ga je zaboravila. Kako možeš zaboraviti vlastito dijete? Mogao ga je udariti auto, tko bi onda odgovarao? Zvali smo policiju i socijalnu službu. Rekli su da će nas nazvati i doći, ali ni to nisu učinili. Takvo odugovlačenje traje godinama", tvrdi ona.
"Sustav je odavno zakazao"
Uvjerena je da se tragedija mogla spriječiti da su institucije pravovremeno reagirale na upozorenja obitelji.
"Da se vodila evidencija i da se posao radio kako treba, dijete bi sada bilo s nama, zdravo i sretno, ništa mu ne bi nedostajalo. Sustav je odavno zakazao, to ne traje od jučer, nego godinama. Dobro smo poznati i sudu i policiji i Centru, ali važno je da oni o svemu vode računa. Eto, vidi se kako! Moj brat leži ondje zbog tuđe nebrige. Hvala vam na tome, ali ima Boga", poručila je.
Na kraju je komentirala zdravstveno stanje svog brata i navela da je situacija i dalje vrlo ozbiljna. "Situacija nije nimalo laka. Dijete je stabilno, ali i dalje kritično. Sada za sebe i svoju obitelj tražim samo mir, mir, mir", zaključila je.
Trogodišnjak teško ozlijeđen, uzrok je tehnički kvar
Podsjetimo, u požaru stana u Zadru teško je ozlijeđen trogodišnji dječak. Vatrogasci su ga izvukli iz zadimljenog prostora, a u trenutku izbijanja vatre bio je sam.
Nakon prve pomoći u zadarskoj bolnici, dječak je u pratnji anesteziološkog tima prevezen u Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu, gdje se liječi od teških opeklina drugog stupnja i inhalacijskih ozljeda.
"Dijete uz nju nikada nije bilo sigurno. Od drugih sam slušala da ga vodi po raznim kafićima i drugdje, da nije primjereno zbrinut. S obitelji, majčinim roditeljima i ocem djeteta, borila sam se da se nešto poduzme, ali uzalud. Zvali smo i prijavljivali, no ništa", rekla je. "Jako me pogađalo kada bih čula kamo majka vodi mog brata, nisam to mogla podnijeti. Dok je dijete bilo sa mnom, kod oca ili kod bake i djeda, bilo je dobro i zbrinuto na svaki način", tvrdi.
Prisjetila se i ranijeg događaja kada je majka, prema njezinim riječima, ostavila dječaka, zbog čega se obitelj obratila policiji i socijalnoj službi. "I prije ovoga dogodilo se da je ostavila dijete, navodno ga je zaboravila. Kako možeš zaboraviti vlastito dijete? Mogao ga je udariti auto, tko bi onda odgovarao? Zvali smo policiju i socijalnu službu. Rekli su da će nas nazvati i doći, ali ni to nisu učinili. Takvo odugovlačenje traje godinama", tvrdi ona.
"Sustav je odavno zakazao"
Uvjerena je da se tragedija mogla spriječiti da su institucije pravovremeno reagirale na upozorenja obitelji.
"Da se vodila evidencija i da se posao radio kako treba, dijete bi sada bilo s nama, zdravo i sretno, ništa mu ne bi nedostajalo. Sustav je odavno zakazao, to ne traje od jučer, nego godinama. Dobro smo poznati i sudu i policiji i Centru, ali važno je da oni o svemu vode računa. Eto, vidi se kako! Moj brat leži ondje zbog tuđe nebrige. Hvala vam na tome, ali ima Boga", poručila je.
Na kraju je komentirala zdravstveno stanje svog brata i navela da je situacija i dalje vrlo ozbiljna. "Situacija nije nimalo laka. Dijete je stabilno, ali i dalje kritično. Sada za sebe i svoju obitelj tražim samo mir, mir, mir", zaključila je.
Trogodišnjak teško ozlijeđen, uzrok je tehnički kvar
Podsjetimo, u požaru stana u Zadru teško je ozlijeđen trogodišnji dječak. Vatrogasci su ga izvukli iz zadimljenog prostora, a u trenutku izbijanja vatre bio je sam.
Nakon prve pomoći u zadarskoj bolnici, dječak je u pratnji anesteziološkog tima prevezen u Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu, gdje se liječi od teških opeklina drugog stupnja i inhalacijskih ozljeda.
Očevid je pokazao da je požar izazvao tehnički kvar na produžnom kabelu, potvrdila je glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin. U tijeku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti, piše RTL.
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