Otkriven uzrok požara u Zadru. Sestra dječaka: "Godinama smo upozoravali na majku"

"Dijete uz nju nikada nije bilo sigurno. Od drugih sam slušala da ga vodi po raznim kafićima i drugdje, da nije primjereno zbrinut. S obitelji, majčinim roditeljima i ocem djeteta, borila sam se da se nešto poduzme, ali uzalud. Zvali smo i prijavljivali, no ništa", rekla je. "Jako me pogađalo kada bih čula kamo majka vodi mog brata, nisam to mogla podnijeti. Dok je dijete bilo sa mnom, kod oca ili kod bake i djeda, bilo je dobro i zbrinuto na svaki način", tvrdi.