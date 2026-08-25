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DVA KRAKA

Požar u konavoskim brdima još gori: Kanaderi gase, no opasnost i dalje prijeti

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Hina
|
25. kol. 2026. 15:48
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kanader
N1 / Fran Rubil

Dva kraka šumskog požara iz BiH prešla su na područje konavoskih brda u Hrvatskoj, poviše Stravče i Dube konavoske, a uz kopnene snage gase ih i dva kanadera, rekao je u utorak županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović

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"To je visoko u brdima. Kanaderi rade, a mi ga pratimo. Nadam se da ćemo ta dva kraka riješiti, ali to nije garancija da je ugašeno. Može se opet vratiti preko noći pa ujutro opet problemi“, kazao je Simović.

Uz dva kanadera, na intervenciji su Javna vatrogasna postrojba Konavle, DVD Čilipi i Državna vatrogasna intervencijska postrojba Dubrovnik, a pridružit će im se JVP Dubrovački vatrogasci i DVD Župa dubrovačka.

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bih kanaderi konavle požar požar bih

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