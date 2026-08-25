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ODLUKA 28. KOLOVOZA

Sanacija ilegalnog odlagališta u Gospiću: Stigle ukupno četiri ponude za oko 5000 tona. Što će biti s 33 tisuće tona opasnog otpada?

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Helena Puljiz , Katarina Plantak
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25. kol. 2026. 15:16
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N1

Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen objavio je da su na natječaj za prvu fazu sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću pristigle četiri ponude: dvije za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama kod Silosa te dvije ponude za kompleksniji dio - 4500 tona opasnog rasutog otpada kraj Silosa

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Balen je istaknuo da Stručno povjerenstvo nastavlja raditi i da će ponude biti otvorene 28. kolovoza.

"Za neopasni dio otpada - 600 vreća pored Silosa - predviđeno je uklanjanje i zbrinjavanje u roku od šest mjeseci, a za onaj rasuti s opasnim svojstvima - 4500 tona - rok za uklanjanje i zbrinjavanje je do godinu dana te još godinu dana za postupke van lokacije", naglasio je direktor Fonda za zaštitu okoliša.

Što će biti s 33 tisuće tona opasnog otpada?

Za uklanjanje i zbrinjavanje 33 tisuće opasnog otpada pristupili su istraživanju tržišta, i Balen ističe da su u tijeku usmene konzultacije sa zainteresiranima na međunarodnoj razini.

Taj će otpad, dodao je, biti privremeno prekriven zaštitnim folijama radi kiša, ali to nije trajno rješenje.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuo je dva nova postupka nabave za sanaciju otpada – jedan se odnosi na uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada uz silos, a drugi na otpad koji je pohranjen u vrećama.

Novi postupak raspisan je nakon što na prethodnu nabavu, objavljenu u ožujku, nije pristigla nijedna ponuda.

Što predviđa ova sanacija?

Prva faza sanacije obuhvaća uklanjanje i zbrinjavanje oko 4,5 tona rasutog otpada odluženog protuzakonito u Gospiću. Procijenjena vrijednost radova iznosi 4,72 milijuna eura bez PDV-a, a rok za završetak posla je 12 mjeseci.

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