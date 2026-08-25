Sanacija ilegalnog odlagališta u Gospiću: Stigle ukupno četiri ponude za oko 5000 tona. Što će biti s 33 tisuće tona opasnog otpada?

"Za neopasni dio otpada - 600 vreća pored Silosa - predviđeno je uklanjanje i zbrinjavanje u roku od šest mjeseci, a za onaj rasuti s opasnim svojstvima - 4500 tona - rok za uklanjanje i zbrinjavanje je do godinu dana te još godinu dana za postupke van lokacije", naglasio je direktor Fonda za zaštitu okoliša.