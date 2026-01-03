Užas u Glini: U požaru obiteljske kuće stradale dvije osobe

Utvrđeno je da je u noći s četvrtka na petak, između 22 i 8 sati, došlo do požara u dimnjaku. Zapalila se čađa i karbonizirana smola nakupljena na dnu dimnjaka, a toplina se potom prenijela na zapaljive dijelove kuće, uključujući drvenu lamperiju i odjeću u hodniku. Tom prilikom nastao je gust dim, zbog kojeg je najvjerojatnije došlo do gušenja dvojice muškaraca u dobi od 86 i 69 godina. Požar se nakon toga sam ugasio.