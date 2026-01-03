Oglas

Ugušili se od dima

Užas u Glini: U požaru obiteljske kuće stradale dvije osobe

author author
N1 Info , Hina
|
03. sij. 2026. 11:18
29.07.2009., Zupanja - Damir Bozanovic (46) cekao je u dvoristu HEP-a direktora Tomislava Mijatovica (38). Nakon svadje aktivirao je bombu. Obojica su tesko ozlijedjena.r"nPhoto: Krunoslav Petric/PIXSELL
Krunoslav Petric/PIXSELL/Ilustracija

U požaru obiteljske kuće u Glini smrtno su stradale dvije starije muške osobe, a očevidom je utvrđeno kako je do požara došlo u dimnjaku zbog zapaljenja nakupljene čađi i smole, izvijestila je u subotu sisačko-moslavačka policija.

Oglas

Policija je jučer oko 15 sati zaprimila dojavu da su u obiteljskoj kući na području Gline pronađena dva tijela.

Očevid je obavljen u suradnji sa zamjenicom županijske državne odvjetnice iz Siska i inspektorom za zaštitu od požara, eksploziva i oružja.

Utvrđeno je da je u noći s četvrtka na petak, između 22 i 8 sati, došlo do požara u dimnjaku. Zapalila se čađa i karbonizirana smola nakupljena na dnu dimnjaka, a toplina se potom prenijela na zapaljive dijelove kuće, uključujući drvenu lamperiju i odjeću u hodniku. Tom prilikom nastao je gust dim, zbog kojeg je najvjerojatnije došlo do gušenja dvojice muškaraca u dobi od 86 i 69 godina. Požar se nakon toga sam ugasio.

Pregledom dimnjaka, koji je obavio ovlašteni dimnjačar, utvrđeno je da dimnjak nije bio očišćen. Tijela preminulih prevezena su u Opću bolnicu u Sisku, gdje će se obaviti obdukcija. Policija će o ovom događaju podnijeti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Teme
Glina policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ