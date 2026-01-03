Ugušili se od dima
Užas u Glini: U požaru obiteljske kuće stradale dvije osobe
U požaru obiteljske kuće u Glini smrtno su stradale dvije starije muške osobe, a očevidom je utvrđeno kako je do požara došlo u dimnjaku zbog zapaljenja nakupljene čađi i smole, izvijestila je u subotu sisačko-moslavačka policija.
Policija je jučer oko 15 sati zaprimila dojavu da su u obiteljskoj kući na području Gline pronađena dva tijela.
Očevid je obavljen u suradnji sa zamjenicom županijske državne odvjetnice iz Siska i inspektorom za zaštitu od požara, eksploziva i oružja.
Utvrđeno je da je u noći s četvrtka na petak, između 22 i 8 sati, došlo do požara u dimnjaku. Zapalila se čađa i karbonizirana smola nakupljena na dnu dimnjaka, a toplina se potom prenijela na zapaljive dijelove kuće, uključujući drvenu lamperiju i odjeću u hodniku. Tom prilikom nastao je gust dim, zbog kojeg je najvjerojatnije došlo do gušenja dvojice muškaraca u dobi od 86 i 69 godina. Požar se nakon toga sam ugasio.
Pregledom dimnjaka, koji je obavio ovlašteni dimnjačar, utvrđeno je da dimnjak nije bio očišćen. Tijela preminulih prevezena su u Opću bolnicu u Sisku, gdje će se obaviti obdukcija. Policija će o ovom događaju podnijeti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
