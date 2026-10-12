Muškarac povjerovao da razgovara s bankarom pa ostao bez nekoliko desetaka tisuća eura

Građanima se savjetuje da ne ustupaju nepoznatim osobama podatke bankovnih kartica, pristupne podatke, PIN-ove ili jednokratne sigurnosne kodove. Također, ne bi trebali provoditi transakcije prema uputama osobe koja ih je neočekivano kontaktirala, čak ni kada ona tvrdi da je riječ o tehničkom postupku ili fiktivnoj transakciji.