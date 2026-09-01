UGROZIO TLO, VODU, BILJKE...
Pritvoren muškarac koji je kod Velike Gorice ilegalno zakopavao otpad
Sudac istrage velikogoričkog Županijskog suda odredio je istražni zatvor 29-godišnjaku koji je prošlog tjedna uhićen u Obrezinama kod Velike Gorice dok je u tlo zatrpavao veću količinu otpada, priopćilo je u utorak državno odvjetništvo.
Oglas
Tužiteljstvo je nakon pokretanja istrage izvijestilo da 29-godišnjaka tereti da je na vodozaštitnom području, protivno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom i bez dozvole za gospodarenje otpadom, nepropisno postupao s građevinskim, komunalnim i drugim otpadom.
Zbog toga sumnjaju da je na taj način ugrozio kakvoću tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja.
Policija je ranije izvijestila da je osumnjičeni otpad odlagao od početka srpnja na više katastarskih čestica u vlasništvu različitih osoba, ali i na državnom zemljištu.
Dodaju da se radi o muškarcu prema kojem je zagrebačka policija prethodnih godina više puta postupala i kazneno ga prijavljivala za više različitih kaznenih djela.
Za kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom zakon predviđa kaznu do dvije godine. Najveća kazna od pet godina prijeti kada se otpadom gospodari na način koji ozbiljno ugrožava ljude, životinje i biljke, odnosno kakvoću zraka, tla ili voda.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas