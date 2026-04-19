Prometna nesreća kod Poreča: Teško ozlijeđeno dijete, a lakše četiri osobe

U nesreći je dijete iz automobila slovenskih registracijskih oznaka teško ozlijeđeno te je zajedno s 39-godišnjom majkom, koja je lakše ozlijeđena, helikopterom hitne medicinske službe prevezeno u riječku bolnicu dok je vozačima i drugom djetetu iz automobila slovenskih oznaka pružena pomoć u pulskoj bolnici, gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni.