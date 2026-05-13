BUDITE NA OPREZU
Širi se nova SMS prevara, policija objavila savjete za građane
Na području osječko-baranjske županije dvije su žene ostale bez više stotina eura nakon što su nasjele na novu SMS prevaru.
Primile su poruke koje su se lažno predstavljale kao obavijest banke, tražeći hitno ažuriranje aplikacije za mobilno bankarstvo. Nakon što su slijedile upute, s računa im je ukraden novac.
"Jučer u jutarnjima satima 45-godišnjakinja s područja Đakova dovedena je u zabludu kada je na svoj mobilni uređaj zaprimila SMS poruku u kojoj joj je dostavljen link za ažuriranje podataka mobilnog interneta banke.
Poruka je glasila ovako: "Potrebno ažuriranje mbanking aplikacije u roku od 24 sata, inače ista neće više biti dostupna", dok se u nastavku nalazila nepoznata poveznica.
Nakon što je 45-godišnjakinja otvorila dostavljenu poveznicu na nju je unijela tražene podatke koji su joj naknadno dostavljeni u SMS porukama. Kasnije je pregledom svog bankovnog računa shvatila da joj je netko skinuo 658 eura", navodi policija.
Sličan slučaj dogodio se i na području Osijeka, kad je 24-godišnjakinja zaprimila SMS poruku sličnog sadržaja.
U poruci joj je pisalo da potvrdi svoje bankovne podatke na dostavljeni link jer će joj u protivnom u roku 24 sata biti deaktiviran.
"Dovedena u zabludu, 24-godišnjakinja je pristupila dostavljenoj poveznici i unijela tražene podatke. Nepoznati počinitelj joj je potom s računa skinuo 332 eura", izvijestila je policija i naglasila da intenzivno tragaju za prevarantima.
Savjeti građanima
Kako biste se zaštitili od računalnih prijevara ili prijevara preporučujemo vam prvenstveno da ne odgovarate na sumnjive poruke (ni na SMS ni na e-mail) ili pozive s nepoznatih brojeva telefona.
Ako zaprimite SMS, e-mail ili bilo koju drugu poruku, ili telefonski poziv nepoznate osobe, koja od vas traži osobne podatke, lozinke ili financijske informacije, ignorirajte i nikako joj nemojte udovoljiti.
Nemojte otvarati sumnjive poveznice, takozvane linkove.
Zlonamjerne poveznice (linkovi) mogu vas preusmjeriti na lažne stranice koje izgledaju poput službenih, ali su dizajnirane kako bi ukrale vaše podatke, zaporke ili financijske informacije.
Ukoliko posumnjate u prijevarnu namjeru pozivatelja ili istinitost zaprimljene poruke posavjetujte se s vama bliskom osobom ili policijskim službenicima prije dijeljenja bilo kakvih podataka i informacija. Informirajte se o najnovijim prijetnjama i tehnikama prijevara.
Preporučamo posjet internet stranici webheroj.hr, koja je dio projekta Ministarstva unutarnjih poslova, a na kojoj možete pronaći detaljne informacije o vrstama prijevara, kako ih prepoznati te konkretne savjete kako se zaštititi i unaprijediti svoju računalnu sigurnost.
Napadači se koriste profinjenim trikovima
Iz osječko-baranjske policije pojašnjavaju da je internet postao vrlo privlačan za kibernetičke kriminalce.
Napadači se koriste vrlo profinjenim trikovima i obećanjima kako bi od vas izvukli novac ili vrijedne financijske informacije.
Prijevare u kojima glavnu ulogu igraju davno preminuli rođak ili nigerijski princ nisu više jedini trikovi zanata. Taktike koje koriste kibernetički kriminalci postaju sve inovativnije i teže za otkriti.
"U posljednje vrijeme na području naše PU zabilježeno je više prijevara s velikim materijalnim štetama, zbog čega molimo fizičke i pravne osobe na veliki oprez pri zaprimanju SMS poruka, elektronske pošte i odgovaranju na njih", zaključuju.
