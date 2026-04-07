Ulagač u kriptovalute ostao bez više desetaka tisuća eura. Policija građanima: "Budite sumnjičavi..."

Policijska uprava vukovarsko-srijemska izvijestila je u utorak o slučaju 64-godišnjaka prevarenog za više desetaka tisuća eura koje je preko interneta htio uložiti u kriptovalute.
U policiji kažu da je 64-godišnjak putem interneta pronašao oglas za trgovanje kriptovalutama, a na njemu se nalazila i poveznica na kojoj se registrirao.
Odmah po registraciji 64-godišnjaka je kontaktirala nepoznata osoba koja se predstavila kao broker te mu sta ponudila različite pakete trgovanja uz obećanje velike zarade.
Nakon što je pristao na ulaganje prema uputama prevaranata izvršio je više bankovnih uplata na različite račune, no kako su daljnja korespodencija i uplata zarade izostale, shvatio je da je prevaren te je slučaj prijavio policiji.
"Budite sumnjičavi prema oglasima koji obećavaju zajamčenu i brzu zaradu - u financijskim ulaganjima ne postoji sigurna i brza dobit", poručuje policija i poziva na oprez.
