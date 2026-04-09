apel na oprez

Policija upozorava: Ne nasjedajte na ovu SMS poruku, riječ je o prijevari

N1 Info
09. tra. 2026. 14:10
smartphone, mobitel, telefon, poruke, SMS poruka, prevara, prijevara
Građani na području Splita, Kaštela i Trogira našli su se na meti nove prijevare putem lažnih SMS poruka koje imitiraju obavijesti OTP banke, upozoravaju iz policije.

U jednom slučaju 24-godišnjak je 8. travnja 2026. godine zaprimio SMS poruku o navodnom isteku pristupa mBanking aplikaciji OTP banke, nakon čega mu je s računa podignuto 323 eura. U drugom slučaju 43-godišnjak je prijavio da je 27. ožujka 2026. godine zaprimio SMS poruku istog sadržaja, nakon čega mu je s računa podignuto 3.999 eura.

U trećem slučaju 62-godišnjak je zaprimio SMS poruku s poveznicom vezanom uz obnovu pristupa aplikaciji OTP računa, nakon čega mu je s bankovnog računa podignuto 1.868,64 eura.

Policija provodi izvide i utvrđuje sve okolnosti zaprimljenih prijava.

"Građane ponovno upozoravamo da budu posebno oprezni prilikom zaprimanja SMS poruka, elektroničke pošte i drugih poruka u kojima se traži hitna provjera, obnova ili potvrda pristupa mobilnom ili internetskom bankarstvu.

Potrebno je izbjegavati otvaranje poveznica iz sumnjivih poruka, ne unositi osobne i bankovne podatke na neprovjerenim internetskim stranicama, nikome ne ustupati podatke o karticama, tokenima, jednokratnim zaporkama i pristupnim podacima za bankovne aplikacije, a u slučaju bilo kakve sumnje odmah kontaktirati banku i događaj prijaviti policiji", upozorili su iz policije.

PROČITAJTE JOŠ

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
NAJČITANIJE

