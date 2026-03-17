Uplatio 20.600 eura za auto, ostao bez vozila i novca

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je 52-godišnjaka s područja te županije u fiktivnoj kupoprodaji automobila oštetio za više od 20 tisuća eura, izvijestila je u utorak policija.

Tijekom studenog 2025. godine 52-godišnjak je, u nekoliko transakcija, pravnoj osobi iz inozemstva uplatio ukupno 20.600 eura za automobil, kojeg je htio kupiti.

Nakon obavljenih uplata vozilo mu nije dostavljeno niti mu je vraćen novac, kažu u policiji, ističući da tragaju za nepoznatim počiniteljem.