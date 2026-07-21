Još tri osobe u vozilu
Smrt maloljetnika nesreći u Josipdolu: Još nije poznato tko je vozio auto
Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila tko je upravljao automobilom koji je sudjelovao u prometnoj nesreći u Vojnovcu, u kojoj je smrtno stradao maloljetnik.
Oglas
Prometna nesreća dogodila se jučer oko 9.25 sati u naselju Vojnovac na području općine Josipdol.
Prema dosad utvrđenim informacijama, vozač osobnog automobila ogulinskih registarskih oznaka zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad vozilom. Automobil je sletio udesno izvan kolnika, pri čemu je u nekontroliranom kretanju udario u zemljani obrov, nakon čega se prevrnuo na krov i zaustavio u desnoj prometnoj traci.
U nesreći je maloljetnik zadobio ozljede opasne po život te je preminuo u vozilu hitne medicinske pomoći. U automobilu su se nalazile još tri osobe koje nisu ozlijeđene, objavila je PU karlovačka.
Očevid na mjestu nesreće obavili su zamjenik županijske državne odvjetnice i policijski službenici Policijske postaje Ogulin.
Policija nastavlja kriminalističko istraživanje i provodi potrebna vještačenja kako bi utvrdila identitet osobe koja je upravljala vozilom i prouzročila prometnu nesreću.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas