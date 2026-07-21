UPALJEN METEOALARM
FOTO, VIDEO / U Rovinju padala tuča veličine oraha, ima ozlijeđenih. Krupa pogodila i šire sinjsko područje
Led veličine oraha zabijelio je ulice i dvorišta na jugu Istre, a nestabilno vrijeme nastavit će se i tijekom dana uz nove grmljavinske pljuskove. Tuča je pogodila i šire sinjsko i imotsko područje.
Oglas
Rovinj i Kanfanar jutros je zahvatio snažan pljusak praćeno grmljavinom i tučom veličine oraha. Snažna ciklona donijela je naglu promjenu vremena, a u kratkom vremenu pale su velike količine oborine koje su otežale promet, piše IstraIN.
Tuča je na pojedinim dijelovima grada bila veličine oraha, uz jaki pljusak.
Istramet također javlja kako je u Rovinju padala prilično krupna tuča te da ima i ozlijeđenih.
Snažna tuča pogodila je jutros šire sinjsko i imotsko područje. Led je padao u samom Sinju, okolici Imotskog, Trilju, Turjacima i Brnazama, te uzrokovao materijalnu štetu.
Postoji mogućnost izraženog nevremena krajem dana i navečer na što je upozorio DHMZ izdavši narančasto upozorenje za veći dio Jadrana.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas