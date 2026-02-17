USKOK podigao optužnicu protiv devetorice zbog šverca velikih količina kokaina i hašiša

Radi realizacije tog plana I. okr. je s II. okr. i sa zasad nepoznatim osobama iz Zagreba kontinuirano dogovarao nabavu većih količina droge konoplje i hašiša, dok je II. okr. dogovarao nabavu većih količina kokaina i droge konoplje za I. okr. i za sebe. Sukladno navedenim dogovorima je I. okr. za prijevoz droge u Slavonski Brod angažirao V. okr., dok je II. okr. sam dovozio drogu na područje Županje i Slavonskog Broda ili je za to angažirao zasad nepoznate osobe.