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NESREĆA TERETNOG VLAKA

Strojovođa kazneno prijavljen jer je prošao kroz crveno i ugrozio promet

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Hina
|
02. stu. 2026. 12:42
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PIXSELL
Goran Kovacic/PIXSELL/Ilustracija

Policija je podnijela kaznenu prijavu protiv 30-godišnjeg strojovođe koji je 9. kolovoza, upravljajući teretnim vlakom na pruzi Rijeka-Zagreb, prekršio propise o sigurnosti prometa, prošao kroz crveno svjetlo te ugrozio željeznički promet i zamalo izazvao željezničku nesreću.

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Iz Policijske uprave Primorsko-goranske u ponedjeljak su izvijestili kako je podnošenjem kaznene prijave protiv 30-godišnjeg hrvatskog državljanina dovršeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ugrožavanja posebnih vrsta prometa.

Riječ je o djelatniku državne tvrtke, strojovođi, koji je 9. kolovoza ove godine upravljajući teretnim vlakom na pruzi Rijeka-Zagreb prekršio propise o sigurnosti prometa. Utvrđeno je da je ugrozio željeznički promet te izazvao opasnost za život ili tijelo ljudi, kao i za imovinu većih razmjera.  

Što se dogodilo?

Strojovođa je bez kontaktiranja Prometnog ureda kolodvora Škrljevo otkočio vlak i nastavio upravljanje vlakom u smjeru Rijeke, pri tome prolazeći kroz crveno svjetlo.

U tim trenucima na pruzi se nalazio i putnički vlak što je moglo dovesti do teške željezničke nesreće, da prometnici kolodvora Škrljevo nisu primijetili teretni vlak u kretanju i pozivom obavijestili Centar daljinskog upravljanja (CDU) kako bi spriječili sudar vlakova.

Djelatnici CDU-a su žurno isključili električni napon na pruzi pa je teretni vlak zaustavljen na udaljenosti od 140 metara do putničkog vlaka, koji se nalazio ispred ulaznog signala kolodvora Škrljevo, naveli su iz policije.

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Teme
željeznička nesreća

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