Strojovođa kazneno prijavljen jer je prošao kroz crveno i ugrozio promet

Riječ je o djelatniku državne tvrtke, strojovođi, koji je 9. kolovoza ove godine upravljajući teretnim vlakom na pruzi Rijeka-Zagreb prekršio propise o sigurnosti prometa. Utvrđeno je da je ugrozio željeznički promet te izazvao opasnost za život ili tijelo ljudi, kao i za imovinu većih razmjera.