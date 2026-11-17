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Na zagrebačkom Zapadnom kolodvoru u ponedjeljak navečer muška osoba se popela na vagon pri čemu je došlo do strujnog udara te je s ozljedama prevezena u Kliniku za traumatologiju, doznaje se u zagrebačkoj policiji, u kojoj zasad nemaju informaciju o težini ozljeda.

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Policija je oko 19,50 sati dobila dojavu da je došlo do strujnog udara dok je osoba hodala po vagonu.

Osoba je prevezena u Kliniku za traumatologiju, a prema pisanju medija riječ je o maloljetniku.

Iz policije su rekli Hini da će se težina ozljeda znati nakon pružene liječničke pomoći te da utvrđuju okolnosti.

HŽ Infrastruktura potvrdila je u ponedjeljak da je na Zapadnom kolodvoru nepoznatu osobu udarila struja iz kontaktne mreže, o čemu je obaviještena putem Centra 112.

Dojavu Centra 112 zaprimili su u 20,10 sati te su na mjesto događaja odmah upućene žurne službe.

Iz HŽ Infrastrukture posebno apeliraju na mlade da se ne penju na vagone i ne kreću neovlašteno željezničkim područjem jer posljedice mogu biti fatalne.

Upozoravajući na iznimnu opasnost od približavanja visokonaponskim vodovima koji napajaju vlakove, HŽ Infrastruktura navela je da je napon u kontaktnoj mreži čak 113 puta veći od napona u kućanskim električnim uređajima.

Ističu da već neispravan kućanski aparat koji radi na naponu od 220 volti može usmrtiti čovjeka, dok je opasnost u blizini željezničkih visokonaponskih postrojenja, uzimajući u obzir konstrukcijske značajke mreže, višestruko veća.

Upozoravaju i da su kontaktna mreža, njezine nosive konstrukcije i električni vodovi iznad pruge sastavni dio željezničke infrastrukture, ali predstavljaju ozbiljnu opasnost za osobe koje se neovlašteno kreću željezničkim područjem.

Zbog toga željeznički radnici koji održavaju kontaktnu mrežu i signalno-sigurnosne uređaje prolaze zahtjevnu izobrazbu kako bi svoj posao mogli obavljati na siguran način.