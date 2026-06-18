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LJETNE TRAGEDIJE

Sudar motociklista kod Dubrovnika: Jedan poginuo, drugi ozlijeđen

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Hina
|
18. lip. 2026. 09:00
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Pexels / Ilustracija

Motociklist je poginuo u teškoj prometnoj nesreći u kojoj su sudjelovala dva motocikla u četvrtak oko 4,45 sati na Jadranskoj magistrali na predjelu vidikovac kod Dubrovnika, izvijestili su iz Policijske uprave dubrovačko- neretvanske.

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Drugi je motociklist zbog zadobivenih ozljeda prevezen u dubrovačku bolnicu.

Za vrijeme očevida promet na tom dijelu Jadranske magistrale bio je zatvoren te preusmjeren iz smjera Župe dubrovačke prema Brgatu i Komolcu.

Iz Dubrovnika je zbog prometne nesreće omogućen slobodan prolaz kroz Zonu posebnog prometnog režima oko povijesne jezgre u smjeru Župe dubrovačke.

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dubrovnik motociklisti prometna nesreća

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