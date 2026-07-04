druga ozlijeđena
Teška nesreća kod Makarske: Motocikl sletio s ceste, jedna osoba poginula
Motociklist je poginuo u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u prvim satima subote na području Makarske, a druga je osoba vozilom Hitne medicinske pomoći prevezena u KBC Split, doznaje se u splitskoj policiji.
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Teška prometna nesreća dogodila se oko 5.30 sati kada je na području državne ceste s kolnika sletio motocikl.
Prema prvim informacijama, na motociklu su bile dvije osobe -jedna je osoba poginula, a druga osoba je prevezena u bolnicu i još se uvijek ne zna težina ozljeda.
Policija će obaviti očevid te će tada biti poznati uzroci nesreće.
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