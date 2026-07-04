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druga ozlijeđena

Teška nesreća kod Makarske: Motocikl sletio s ceste, jedna osoba poginula

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N1 Info , Hina
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04. srp. 2026. 08:36
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23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Motociklist je poginuo u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u prvim satima subote na području Makarske, a druga je osoba vozilom Hitne medicinske pomoći prevezena u KBC Split, doznaje se u splitskoj policiji.

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​Teška prometna nesreća dogodila se oko 5.30 sati kada je na području državne ceste s kolnika sletio motocikl.

Prema prvim informacijama, na motociklu su bile dvije osobe -jedna je osoba poginula, a druga osoba je prevezena u bolnicu i još se uvijek ne zna težina ozljeda. 

Policija će obaviti očevid te će tada biti poznati uzroci nesreće.

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Teme
makarska policija prometna nesreća

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