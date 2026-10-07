POREČ
Eksplodirala baterija tresača maslina, jedan radnik skočio kroz prozor: Četvero u bolnici
Četiri osobe završile su u pulskoj bolnici nakon što je tijekom noći u Fuškulinu kod Poreča eksplodirala baterija tresača maslina koja se punila u zgradi koju koriste radnici.
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Policija je oko 2.55 sati zaprimila dojavu o eksploziji u naselju Fuškulin na području Poreča.
Prema dosad utvrđenim informacijama, u zgradi namijenjenoj za smještaj radnika eksplodirala je baterija tresača maslina koja se nalazila na punjenju, priopćila je PU istarska.
Jedan je radnik u eksploziji zadobio opekline, dok je drugi, pokušavajući izaći iz zgrade, skočio kroz prozor i pritom se ozlijedio. Još su dvije osobe imale poteškoće s disanjem.
Sve četiri osobe prevezene su u pulsku bolnicu.
Policija nastavlja utvrđivati okolnosti ovog događaja.
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