Eksplodirala baterija tresača maslina, jedan radnik skočio kroz prozor: Četvero u bolnici

Ilustracija: Luka Batelic /PIXSELL

Četiri osobe završile su u pulskoj bolnici nakon što je tijekom noći u Fuškulinu kod Poreča eksplodirala baterija tresača maslina koja se punila u zgradi koju koriste radnici.

Podijeli

Oglas

Policija je oko 2.55 sati zaprimila dojavu o eksploziji u naselju Fuškulin na području Poreča.

Prema dosad utvrđenim informacijama, u zgradi namijenjenoj za smještaj radnika eksplodirala je baterija tresača maslina koja se nalazila na punjenju, priopćila je PU istarska.

Jedan je radnik u eksploziji zadobio opekline, dok je drugi, pokušavajući izaći iz zgrade, skočio kroz prozor i pritom se ozlijedio. Još su dvije osobe imale poteškoće s disanjem.

Sve četiri osobe prevezene su u pulsku bolnicu.

Policija nastavlja utvrđivati okolnosti ovog događaja.