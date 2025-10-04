Teška nesreća u Dalmaciji: U sudaru autobusa i auta više osoba ozlijeđeno

U autobusu se u trenutku sudara nalazilo više putnika, od kojih je deset osoba lakše ozlijeđeno – riječ je uglavnom o udarcima, hematomima i trzajnim ozljedama vrata. Zbog očevida i policijskog postupanja promet se na toj dionici odvija naizmjenično jednim prometnim trakom, a policija poziva vozače na strpljenje i oprez pri prolasku mjestom nesreće.