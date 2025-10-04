OČEVID U TIJEKU
Teška nesreća u Dalmaciji: U sudaru autobusa i auta više osoba ozlijeđeno
Jutros oko 9:15 sati u mjestu Hrvace dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali autobus i osobno vozilo, izvijestila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska. Prema prvim informacijama, vozač osobnog automobila zadobio je ozljede te je prevezen u bolnicu na pružanje liječničke pomoći, javlja Dalmacija Danas.
U autobusu se u trenutku sudara nalazilo više putnika, od kojih je deset osoba lakše ozlijeđeno – riječ je uglavnom o udarcima, hematomima i trzajnim ozljedama vrata. Zbog očevida i policijskog postupanja promet se na toj dionici odvija naizmjenično jednim prometnim trakom, a policija poziva vozače na strpljenje i oprez pri prolasku mjestom nesreće.
