OČEVID U TIJEKU

Teška nesreća u Dalmaciji: U sudaru autobusa i auta više osoba ozlijeđeno

author
N1 Info
|
04. lis. 2025. 11:20
PXL_010314_7333180
PIXSELL / Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U autobusu se u trenutku sudara nalazilo više putnika, od kojih je deset osoba lakše ozlijeđeno – riječ je uglavnom o udarcima, hematomima i trzajnim ozljedama vrata.

Jutros oko 9:15 sati u mjestu Hrvace dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali autobus i osobno vozilo, izvijestila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska. Prema prvim informacijama, vozač osobnog automobila zadobio je ozljede te je prevezen u bolnicu na pružanje liječničke pomoći, javlja Dalmacija Danas.

U autobusu se u trenutku sudara nalazilo više putnika, od kojih je deset osoba lakše ozlijeđeno – riječ je uglavnom o udarcima, hematomima i trzajnim ozljedama vrata. Zbog očevida i policijskog postupanja promet se na toj dionici odvija naizmjenično jednim prometnim trakom, a policija poziva vozače na strpljenje i oprez pri prolasku mjestom nesreće.

Teme
Dalmacija prometna nesreća

