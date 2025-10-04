Vrijeme se sutra drastično mijenja, za jednu regiju upaljen crveni alarm

U nedjelju slijedi pogoršanje vremena, a jedna je regija posebno na udaru – DHMZ je za Kvarner i Kvarnerić upalio crveni meteoalarm. Na spomenutim dijelovima sjevernog Jadrana očekuju se jako i vrlo jako, mjestimice olujno jugo i jugozapadnjak, a več tijekom jutra u naglom okretanju na olujnu i jaku olujnu buru koja će prema večeri slabjeti. Očekuje se da će najjači udari vjetra doseći brzinu od 65 do čak 160 km