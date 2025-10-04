Vrijeme se sutra drastično mijenja, za jednu regiju upaljen crveni alarm

Pretežno sunčano, a prema večeri postupno naoblačenje sa zapada, prognozira za subotu Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Prema prognozi, zapuhat će umjeren jugozapadni vjetar, a na istoku još prijepodne sjeverozapadnjak.
Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura koja će sredinom dana okrenuti će na umjeren južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva.
U nedjelju slijedi pogoršanje vremena, a jedna je regija posebno na udaru – DHMZ je za Kvarner i Kvarnerić upalio crveni meteoalarm. Na spomenutim dijelovima sjevernog Jadrana očekuju se jako i vrlo jako, mjestimice olujno jugo i jugozapadnjak, a več tijekom jutra u naglom okretanju na olujnu i jaku olujnu buru koja će prema večeri slabjeti. Očekuje se da će najjači udari vjetra doseći brzinu od 65 do čak 160 km
Za regiju Istre, sjevernog Jadrana i Dalmacije za nedjelju je podignut narančasti alarm. Na tim se područjima očekuje jak jugozapadnjak, koji će prijepodne naglo okrenuti na prolazno olujan sjeveroistočni vjetar s udarima od 65 km/h. Mjestimice je moguća i obilna kiša pa postoji mogućnost za urbane i bujične poplave, upozorava DHMZ.
Središnju i gorsku Hrvatsku DHMZ je za nedjelju označio žutim meteoalarmom s najavom jakih udara bure i mjestimično mogućom obilnom kišom.
Jedino je krajnji istok zemlje u zelenom te se na tom području ne očekuju opasne vremenske prilike.
