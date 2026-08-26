Teška nesreća u Novom Zagrebu: Osoba poginula u sudaru auta i motocikla

Igor Kralj/PIXSELL

U prometnoj nesreći koja se u srijedu oko 17 sati dogodila na Sisačkoj cesti u Novom Zagrebu jedna je osoba poginula u sudaru motocikla i automobila, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

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Prema prvim informacijama iz policije, u nesreći su sudjelovali automobil i motocikl, a jedna je osoba od zadobivenih ozljeda preminula na mjestu događaja.

U tijeku je policijski očevid kojim se utvrđuju sve okolnosti i uzroci nesreće, nakon čega će biti poznato više detalja. Promet tom dionicom Sisačke ceste odvija se uz privremenu regulaciju.

Samo dva sata ranije zagrebačka policija izvijestila je o nesreći s poginulim u kojoj su u Velikoj Gorici također sudjelovali motocikl i osobni automobil.