Oglas

OČEVID U TIJEKU

Teška nesreća u Novom Zagrebu: Osoba poginula u sudaru auta i motocikla

author
Hina
|
26. kol. 2026. 19:19
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PIXSELL
Igor Kralj/PIXSELL

U prometnoj nesreći koja se u srijedu oko 17 sati dogodila na Sisačkoj cesti u Novom Zagrebu jedna je osoba poginula u sudaru motocikla i automobila, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Oglas

Prema prvim informacijama iz policije, u nesreći su sudjelovali automobil i motocikl, a jedna je osoba od zadobivenih ozljeda preminula na mjestu događaja.

U tijeku je policijski očevid kojim se utvrđuju sve okolnosti i uzroci nesreće, nakon čega će biti poznato više detalja. Promet tom dionicom Sisačke ceste odvija se uz privremenu regulaciju.

Samo dva sata ranije zagrebačka policija izvijestila je o nesreći s poginulim u kojoj su u Velikoj Gorici također sudjelovali motocikl i osobni automobil.

Pročitajte još

Teme
novi zagreb prometna nesreća teška prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ