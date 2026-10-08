obavlja se očevid
Teška prometna nesreća: Jedna osoba poginula
N1 Info
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08. lis. 2026. 14:04
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Policija je danas oko 12.30 sati zaprimila dojavu o sudaru dva vozila na državnoj cesti D-303 kod naselja Putini. U prometnoj nesreći poginula je jedna osoba.
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Policijski službenici na mjestu događaja obavljaju očevid i utvrđuju sve okolnosti nastanka prometne nesreće.
Dionica državne cesta je zatvorena te se promet odvija obilaznim pravcima.
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