Teška prometna nesreća: Jedna osoba poginula

Zeljko Lukunic/PIXSELL

Policija je danas oko 12.30 sati zaprimila dojavu o sudaru dva vozila na državnoj cesti D-303 kod naselja Putini. U prometnoj nesreći poginula je jedna osoba.

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Policijski službenici na mjestu događaja obavljaju očevid i utvrđuju sve okolnosti nastanka prometne nesreće.

Dionica državne cesta je zatvorena te se promet odvija obilaznim pravcima.