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obavlja se očevid

Teška prometna nesreća: Jedna osoba poginula

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N1 Info
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08. lis. 2026. 14:04
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23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Policija je danas oko 12.30 sati zaprimila dojavu  o sudaru dva vozila na državnoj cesti D-303 kod naselja Putini. U prometnoj nesreći poginula je jedna osoba.

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Policijski službenici na mjestu događaja obavljaju očevid i utvrđuju sve okolnosti nastanka prometne nesreće.

Dionica državne cesta je zatvorena te se promet odvija obilaznim pravcima.

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Teme
putini prometna nesreća

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