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Izvijestila policija

Tragedija u Kaštel Lukšiću: Pješakinja preminula nakon naleta automobila

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Hina
|
23. srp. 2026. 11:26
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23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Pješakinja, strana državljanka s prebivalištem u Hrvatskoj, preminula je u bolnici od posljedica teških ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći koja se prije dva dana dogodila na pješačkom prijelazu u Kaštel Lukšiću, izvijestila je u četvrtak splitska policija.

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Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 20-godišnja vozačica osobnog automobila, hrvatska državljanka s prebivalištem u Njemačkoj, prilikom približavanja obilježenom pješačkom prijelazu nije prilagodila brzinu kretanja.

Uslijed toga je vozilom udarila i na kolnik oborila 75-godišnju pješakinju koja je od zadobivenih ozljeda preminula u bolnici.

Protiv osumnjičene 20-godišnjakinje podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.

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Teme
pješački prijelaz prometna nesreća smrtno stradavanje

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