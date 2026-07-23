Tragedija u Kaštel Lukšiću: Pješakinja preminula nakon naleta automobila

Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Pješakinja, strana državljanka s prebivalištem u Hrvatskoj, preminula je u bolnici od posljedica teških ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći koja se prije dva dana dogodila na pješačkom prijelazu u Kaštel Lukšiću, izvijestila je u četvrtak splitska policija.

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Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 20-godišnja vozačica osobnog automobila, hrvatska državljanka s prebivalištem u Njemačkoj, prilikom približavanja obilježenom pješačkom prijelazu nije prilagodila brzinu kretanja.

Uslijed toga je vozilom udarila i na kolnik oborila 75-godišnju pješakinju koja je od zadobivenih ozljeda preminula u bolnici.

Protiv osumnjičene 20-godišnjakinje podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.