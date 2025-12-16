Potvrdila policija
Tragedija u Varaždinu: Muškarac poginuo u naletu vlaka
U naletu vlaka u Varaždinu sinoć je smrtno stradao zasad nepoznati muškarac, izvijestila je u utorak Policijska uprava varaždinska.
Nesreća se dogodila u ponedjeljak oko 19.20 sati u Gospodarskoj ulici, gdje je vlak naletio na muškarca koji je na mjestu nesreće umro od zadobivenih ozljeda.
Smrt je konstatirao liječnik ekipe Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, a tijelo je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin radi obdukcije i identifikacije.
Zbog policijskog očevida i nesreće željeznički promet na tom je dijelu pruge bio obustavljen do 22.20 sati, naveli su iz varaždinske policije.
