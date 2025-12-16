Oglas

Potvrdila policija

Tragedija u Varaždinu: Muškarac poginuo u naletu vlaka

Hina
16. pro. 2025. 09:23
27.02.2025., Zeljeznicki kolodvor Sesvete, Sesvete, Zagreb - Zeljeznicki kolodvor Sesvete.
Goran Stanzl/PIXSELL/Ilustracija

U naletu vlaka u Varaždinu sinoć je smrtno stradao zasad nepoznati muškarac, izvijestila je u utorak Policijska uprava varaždinska.

Nesreća se dogodila u ponedjeljak oko 19.20 sati u Gospodarskoj ulici, gdje je vlak naletio na muškarca koji je na mjestu nesreće umro od zadobivenih ozljeda.

Smrt je konstatirao liječnik ekipe Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, a tijelo je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin radi obdukcije i identifikacije. 

Zbog policijskog  očevida i nesreće željeznički promet na tom je dijelu pruge bio obustavljen do 22.20 sati, naveli su iz varaždinske policije.

Varaždin nalet vlaka policija smrt muškarca

