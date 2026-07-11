Tragedija u Zagorju: Poginuo rušeći stablo u šumi

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Prilikom rušenja stabla u šumi u subotu u jutarnjim satima u Klimenu u Krapinsko-zagorskoj županiji poginuo je 59-godišnji hrvatski državljanin, izvijestili su iz policije.

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Teška nesreća dogodila se kad se, tijekom rušenja stabla motornom pilom, raskolilo stablo uslijed čega se odlomljeni dio stabla srušio na 59-godišnjaka koji je od zadobivenih ozljeda umro na mjestu događaja.

Tijelo stradalog muškarca prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi obdukcije.