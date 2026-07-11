Oglas

RASKOLIO GA MOTORNOM PILOM

Tragedija u Zagorju: Poginuo rušeći stablo u šumi

author
Hina
|
11. srp. 2026. 17:30
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PIXABAY
PIXABAY

Prilikom rušenja stabla u šumi u subotu u jutarnjim satima u Klimenu u Krapinsko-zagorskoj županiji poginuo je 59-godišnji hrvatski državljanin, izvijestili su iz policije.

Oglas

Teška nesreća dogodila se kad se, tijekom rušenja stabla motornom pilom, raskolilo stablo uslijed čega se odlomljeni dio stabla srušio na 59-godišnjaka koji je od zadobivenih ozljeda umro na mjestu događaja.

Tijelo stradalog muškarca prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi obdukcije.

Pročitajte još

Teme
rušenje stabla zagorje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ