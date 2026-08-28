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U Hrvatskoj ga možete naći za manje od 20.000 eura: Stručnjaci ga svrstavaju među najbolje rabljene automobile
Rabljeni premium automobili ispod 20.000 eura često skrivaju određene kompromise, no BMW Serije 3 Touring aktualne generacije G21 na hrvatskom se tržištu može pronaći upravo ispod te granice.
Britanski Autocar u svom aktualnom vodiču među najbolje rabljene automobile uvrstio je sedmu generaciju BMW-a Serije 3 Touring, posebno je izdvojivši kao vrlo dobar izbor među karavanima. Model je dobio ukupnu ocjenu devet, dok je posebno visoke ocjene zaslužio za unutrašnjost, performanse te vožnju i upravljivost.
Preporuku je kratko sažeo Matt Saunders, urednik za testiranje automobila u Autocaru: "Moćan, otmjen i odličan za vožnju."
Autocar kao jednu od glavnih prednosti Serije 3 Touring ističe kombinaciju udobnosti na duljim putovanjima i vozačkog osjećaja koji je bliži sportskom automobilu nego uobičajenom obiteljskom karavanu, piše Tportal. Uz to, automobil ima kvalitetno uređenu unutrašnjost i dovoljno prostora za praktičnu obiteljsku upotrebu.
Autocar posebno preporučuje 320d
Među dostupnim izvedbama Autocar posebno izdvaja 320d kao model koji bi trebao zadovoljiti većinu potreba. Riječ je o dvolitrenom četverocilindarskom dizelskom motoru koji u ovoj generaciji razvija 190 KS, a stručnjaci ga smatraju dobrim omjerom performansi i potrošnje.
Kada je nova generacija Touringa predstavljena 2019. godine, 320d bio je jedan od važnijih modela u ponudi. Prema tadašnjem službenom BMW-ovu austrijskom cjeniku, 320d Touring koštao je 44.000 eura, dok je početna cijena verzije s automatskim mjenjačem iznosila 45.911 eura.
Danas, šest do sedam godina kasnije, cijene na tržištu rabljenih automobila izgledaju znatno drugačije.
Na Njuškalu se trenutačno prodaje BMW 318d Touring G21 iz 2021. godine za 18.800 eura. Automobil ima automatski mjenjač, dizelski motor sa 150 KS i 206.000 kilometara. Prodavatelj navodi da je vozilo redovito održavano i servisirano u ovlaštenom servisu, no te bi informacije prije kupnje trebalo neovisno provjeriti.
Dostupan je i BMW 318d Touring iz 2020. godine s 163.000 kilometara i automatskim mjenjačem, čija je cijena 19.900 eura. G21 tako više nije automobil za koji treba nužno izdvojiti 25 ili 30 tisuća eura, iako primjerci koji koštaju manje od 20.000 eura uglavnom imaju veću kilometražu.
Sama cijena nije dovoljna za odluku
Upravo zbog kilometraže cijenu rabljenog premium automobila ne treba promatrati odvojeno od njegova stanja i povijesti održavanja. Kod vozila starog pet ili šest godina ušteda od nekoliko tisuća eura može se brzo izgubiti ako automobil prethodno nije bio redovito servisiran.
Na nekoliko potencijalnih problema upozorava i Autocar. Kod dizelskih modela treba obratiti pozornost na moguće poteškoće s DPF-om i EGR-om, kao i lancem razvoda, dok su zabilježeni i povremeni softverski problemi infotainment sustava. Zbog toga bi uredna i provjerljiva servisna povijest trebala imati veću težinu od same cijene ili prikazane kilometraže.
BMW je za primjerke proizvedene između 11. ožujka i 9. srpnja 2019. proveo i ozbiljniju servisnu akciju povezanu s ležajem u kućištu radilice. Kod pogođenih vozila bilo je potrebno zamijeniti motor. Zato je pri kupnji ranijeg primjerka važno prema broju šasije provjeriti je li vozilo bilo obuhvaćeno opozivom te je li potrebna intervencija obavljena.
Ako se pronađe primjerak s urednim održavanjem i provjerljivom poviješću, ono što BMW Serije 3 Touring danas nudi za manje od 20.000 eura teško je zanemariti. G21 i dalje izgleda moderno, donosi premium unutrašnjost i vrlo dobre vozne karakteristike, a njegova se cijena na hrvatskom tržištu približila iznosima za koje se mogu kupiti i znatno manje prestižni novi automobili.
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