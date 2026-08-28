U Hrvatskoj ga možete naći za manje od 20.000 eura: Stručnjaci ga svrstavaju među najbolje rabljene automobile

Ako se pronađe primjerak s urednim održavanjem i provjerljivom poviješću, ono što BMW Serije 3 Touring danas nudi za manje od 20.000 eura teško je zanemariti. G21 i dalje izgleda moderno, donosi premium unutrašnjost i vrlo dobre vozne karakteristike, a njegova se cijena na hrvatskom tržištu približila iznosima za koje se mogu kupiti i znatno manje prestižni novi automobili.