MEĐIMURSKI SLUČAJ
Nova afera s otpadom? Kamion unatoč zabrani dovezao 21 tonu, slučaj preuzeli policija i DORH
Kapaciteti odlagališta Totovec u Međimurju bili su pri kraju kada je gradsko komunalno poduzeće ČAKOM d.o.o. odlučilo ograničiti dovoz otpada kako bi se preostali prostor prvenstveno sačuvao za potrebe javne usluge.
Unatoč toj odluci, na odlagalištu je krajem lipnja završilo više od 20 tonaotpada, i to protivno odluci Uprave i internim procedurama, doznaje eMeđimurje.
Kamion jedne međimurske tvrtke 27. lipnja na Totovec je dovezao 21,78 tona miješanog komunalnog otpada. Prema navodima prijavitelja, otpad je prihvaćen bez vaganja i izdavanja računa.
Portal eMeđimurje raspolaže dokumentacijom i korespondencijom između anonimnog prijavitelja i Uprave ČAKOM-a koja se odnosi na navodne nepravilnosti pri odlaganju otpada na Totovcu.
Interna provjera u ČAKOM-u
Iz ČAKOM-a potvrđuju da su nakon zaprimljene prijave proveli internu provjeru. Pregledane su evidencije i dokumentacija, razgovaralo se sa zaposlenicima, a provedene su i dodatne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.
Provjerom je utvrđeno da je jedan zaposlenik postupio suprotno odluci Uprave i internim procedurama. Zbog toga je protiv odgovorne osobe poduzeta odgovarajuća radnopravna mjera.
Prijavitelj je naknadno ČAKOM-u dostavio dodatne navode, fotografije i podatke koji se odnose na druge događaje i druga razdoblja. I ti su podaci uključeni u provjere koje su još uvijek u tijeku.
Uprava je provjeravala i navode o mogućoj povezanosti zaposlenika s pojedinim poslovnim subjektima, kao i tvrdnje o mogućim protuuslugama ili ostvarivanju osobne koristi.
Za sada, navode iz ČAKOM-a, nema potvrde takvih tvrdnji. Ističu i da im nisu poznate okolnosti koje bi upućivale na povezanost tvrtki obuhvaćenih provjerama s Upravom ČAKOM-a.
Predmet dostavljen policiji i DORH-u
ČAKOM je cijeli predmet, zajedno s raspoloživom dokumentacijom i rezultatima dosadašnjih provjera, dostavio policiji i nadležnom državnom odvjetništvu.
Još se utvrđuju točna količina otpada obuhvaćena naknadnim prijavama te eventualna financijska šteta za ČAKOM. Ako se utvrdi da je Društvu nastala šteta, iz ČAKOM-a poručuju da će poduzeti odgovarajuće radnje kako bi se ona nadoknadila.
Kada je riječ o tvrtki koja je 27. lipnja dovezla otpad, iz ČAKOM-a navode da prema tom poslovnom subjektu nisu poduzimali posebne mjere. Dokumentaciju i podatke o njegovu sudjelovanju dostavili su nadležnim tijelima kako bi se utvrdile sve okolnosti.
Prema informacijama eMeđimurja, anonimni prijavitelj dokumentaciju o navodnim nepravilnostima dostavio je i Državnom inspektoratu. Iz ČAKOM-a kažu da zasad nemaju službenu informaciju o tome da je nadzor pokrenut.
U ČAKOM-u napominju da je provjerama utvrđeno kako je riječ o dovozu miješanog komunalnog otpada i dijelom proizvodnog otpada. Nije, dodaju, utvrđeno da se radilo o opasnom otpadu.
ČAKOM zasad nije objavio identitet tvrtke koja je dovezla otpad niti zaposlenika koji ga je prihvatio. eMeđimurje raspolaže imenima uključenih tvrtki i djelatnika, no zasad ih ne objavljuje jer je predmet dostavljen policiji, državnom odvjetništvu i Državnom inspektoratu.
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