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Užas u Maksimiru: U jezeru pronađeno mrtvo tijelo žene
N1 Info
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10. lis. 2026. 13:23
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Zagrebačka policija izvijestila je da je u petak u jutarnjim satima u 4. Maksimirskom jezeru pronašla mrtvo tijelo nepoznate ženske osobe.
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"Obavljenim očevidom utvrđeno je da se radi o 63-godišnjakinji. Na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela", objavila je policija.
Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.
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