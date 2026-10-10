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Užas u Maksimiru: U jezeru pronađeno mrtvo tijelo žene

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10. lis. 2026. 13:23
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21.07.2019., Zagreb - Na jezeru jarun jedan kupac se utopio. Policijski ocevid je u tijeku. rPhoto: Marin Tironi/PIXSELL
Marin Tironi/PIXSELL

Zagrebačka policija izvijestila je da je u petak u jutarnjim satima u 4. Maksimirskom jezeru pronašla mrtvo tijelo nepoznate ženske osobe.

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"Obavljenim očevidom utvrđeno je da se radi o 63-godišnjakinji. Na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela", objavila je policija.

Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

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Teme
maksimir policija pronalazak tijela zagreb

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