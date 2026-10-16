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PREŠAO GA RADNI STROJ

Tragedija na poslu: U krugu tvrtke Kronospan u Bjelovaru čovjek smrtno stradao

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Hina
|
16. lis. 2026. 13:49
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PIXSELL
Damir Spehar/PIXSELL

U krugu bjelovarske tvrtke Kronospan u petak je smrtno stradala osoba, potvrdili su iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.

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Prema neslužbenim informacijama, riječ je o 27-godišnjaku koji nije bio zaposlenik tvrtke, a preko njega je prešao radni stroj.

Očevid je u tijeku, a više o okolnostima nesreće trebalo bi biti poznato nakon njegova završetka.

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Teme
bjelovar kronospan nesreća na radu

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